DIRETTA SETTECOLLI NUOTO 2019 Streaming video Rai | via alle batterie!

sabato 22 giugno - irrompono Paltrinieri e Panziera - 50 rana da finale mondiale! Attesa per Miressi : La presentazione della seconda giornata del Settecolli 2019 – Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e Detti – Le startlist del Settecolli – Gli italiani al via – Le stelle straniere presenti – Il programma completo e la programmazione Tv del Settecolli 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2019. Nella ...

21 giugno - Detti trionfo e gran crono nei 400! Ottimo Martinenghi nei 100 rana. Pellegrini : che tempo nei 50! : 20-19: Queste le protagoniste della finale A: Blume (Den), Heemskerk (Ned), Munoz del Campo (Ita), Felsner (Ger), Busch (Ned), Medeiros (Bra), Omoto (Jpn), Di Pietro (Ita) 20.17: Federica Pellegrini ad un soffio dal record italiano: 24″92, seconda nella finale B dei 50 stile libero a unm soffio dall'australiana Barratt 20.10: Dopo la premiazione dei 100 rana si disputerà la finale ...

21 giugno - Detti in scioltezza - bene le punte azzurre. Dalle 19.00 le finali : 12.20: Si chiude qui la sessione di batterie della prima giornata del Settecoli 2019. Discrete notizie per l'Italia,. che ha piazzato tutti i suoi big nelle finali di oggi pomeriggio. Appuntamento, dunque alle 19 per la prima sessione di finali del meeting romano 12.18: Solo due italiani in finale dove ci saranno Fratus, Manaudou, Andrew, Condorelli, Shioura, Dotto, Puts e ...

21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - Detti in scioltezza. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : 11.01: Miglior tempo di Gabriele Detti nell'ultima batteria dei 400 stile libero con 3'50″28 e una forte decellerazione nel finale. Secondo il danese Ipsen 10.59: 1'52″61 il passaggio di Detti che sta dominando l'ultima batteria 10.57: Matteo Ciampi con 3'53″78 vince la penultima batteria e va al comando della graduatoria provvisoria davanti ...

21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - attesa per Detti. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : 10.47: geremia Freri con 3'55″63, secondo posto per Hinawi, israeliano 10.42: Mattia Mosconi con 3'57″33 vince la seconda batteria, davanti a Giovannoni e Luca De Tullio 10.38: Vittoria nella prima batteria per il tedesco Buessing che fa segnare il crono di 4'05″90 10.33: Partita la prima batteria dei 400 stile uomini 10.32: Sono ben cinque le azzurre che ...

21 giugno - subito in gara Detti - Quadarella e Codia. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato - colpita da virus : 9.36: La prima notizia di giornata non è positiva. Ilaria Cusinato ha dato forfait: la mistista veneta, inserita nel contingente azzurro dal ct Butini ad inizio settimana, sarebbe stata colpita da un virus piuttosto violento che non le permette di allenarsi da qualche giorno. Dubbi anche sulla sua presenza almeno nei primi giorni del collegiale azzurro in programma dopo il Settecolli 9.35: ...

21 giugno - subito in gara Detti - Quadarella e Codia. Rientra Manaudou : La presentazione della prima giornata del Settecolli 2019 – Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e Detti – Le startlist del Settecolli – Gli italiani al via – Le stelle straniere presenti – Il programma completo e la programmazione Tv del Settecolli 2019 Buongiorno e bevenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del ...