ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Gigi Dipreferisce non faree focalizzarsi sulla partita di domani sera a Reggio Emilia. "Dobbiamo vincere con il Belgio, poi vediamo cosa succede. Non possiamo fare due cose insieme", ha detto il tecnico della Nazionale italiana under 21 nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultima, decisiva partita del girone dell'Europeo. Contro i belgi allenati dall'ex Udinese e Parma Johan Walem, gli azzurrini devono necessariamente fare tre punti, poi sulla base di quello che succedera' tra Spagna e Polonia nella sfida in contemporanea si capira' se si potra' festeggiare il primo posto, oppure se si dovranno attendere i risultati degli altri gironi per sperare in un passaggio del turno come migliore seconda."Ma non sara' semplice - avverte Di- perche' il Belgio e' una grandissima squadra, stranamente a zero punti. Non credo proprio che ci potranno regalare qualcosa. ...

Eurosport_IT : Esordio migliore non ci poteva essere: gli azzurrini di Di Biagio rimontano la Spagna e volano in testa al girone!… - Agenzia_Ansa : Euro U21, l'Italia esordisce battendo 3-1 la Spagna - ilfogliettone : Di Biagio non fa calcoli: 'Pensiamo al Belgio' - -