Denunciò casi di nonnismo  in Aeronautica | reintegrata l’allieva Giulia Schiff Video

corriere

(Di sabato 22 giugno 2019) Decisione del Consiglio di Stato. la ragazza era stata espulsa dalla scuola ufficiali: «Stento a crederci»

Corriere : Denunciò il nonnismo in Aeronautica, l’allieva viene reintegrata - AndFranchini : RT @AndFranchini: Denunciò casi di nonnismo in Aeronautica, l’allieva Giulia Schiff reintegrata - - simona08636517 : RT @AndFranchini: Denunciò casi di nonnismo in Aeronautica, l’allieva Giulia Schiff reintegrata - -