Delusione Italia | il tris al Belgio non basta per la semifinale | gli azzurri adesso sono

Scherma - Europei 2019 : niente oro a squadre dal fioretto italiano. Una Delusione - ma tutto può cambiare In fretta : La quinta e penultima giornata degli Europei di Dusseldorf 2019, ben organizzati va detto, 33esima edizione in assoluto, porta in dote all‘Italia un’altra medaglia di bronzo dal fioretto a squadre, l’ottava in assoluto finora, con gli ori che restano sempre due. In testa al medagliere però c’è ora la Russia, con 4 successi, seguita dalla Francia che ha un argento in più rispetto all’Italia. Il fioretto italiano ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Nespoli e Mixed Team le note positive per l’Italia - grande Delusione per le prove a squadre : Dopo una settimana intensa e ricca di emozioni si è concluso il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco disputatosi nella città olandese di ‘s-Hertogenbosch. La rassegna iridata, oltre alle prestigiose medaglie, metteva in palio anche la bellezza di 56 pass olimpici totali nel più importante evento di qualificazione a Cinque Cerchi del quadriennio. Il bilancio complessivo della manifestazione per l’Italia è da considerare ...

Italia Under 20 eliminata : la Delusione di Nicolato e le lacrime di Pinamonti : “Dal campo mi sembrava che avesse allargato il braccio per difendere la palla. Non mi sembrava un fallo da punire in quel modo, però se l’ha rivisto e l’ha annullato ci adeguiamo. Se abbiamo subito una ingiustizia? Non vedo il motivo per cui dovrebbe esser stata un’ingiustizia. Casomai un’errore, ma un’ingiustizia no di sicuro”. Sono le dichiarazioni del ct dell’Italia Under 20 Paolo ...

Giro d’Italia in Love! Ackermann - dalla Delusione al sorriso : l’abbraccio con la fidanzata Virginia vale come una vittoria [GALLERY] : Momenti di tenerezza al termine della 18ª tappa del Giro d’Italia: Pascal Ackermann porta in bici la bella fidanzata Virginia. L’abbraccio fra i due, dopo la delusione del secondo posto, fa tenerezza La 18ª tappa del Giro d’Italia ha regalato un turbinio di emozioni per tutti i 222 km di collegamento fra la partenza a Valdaora e il traguardo di Santa Maria di Sala. La tappa si è conclusa con una splendida volata di ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti undicesima tappa : Ewan ancora a segno - Demare si prende la maglia - Delusione per Viviani : Altra volata al Giro d’Italia e a imporsi sul traguardo di Novi Ligure è stato l’australiano Caleb Ewan, che ha battuto il francese Arnaud Démare e il tedesco Pascal Ackermann, mentre al quarto posto si è piazzato il campione italiano Elia Viviani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle dell’undicesima del Giro d’Italia 2019. Caleb Ewan 10: una vittoria netta per il 24enne di Sydney, che firma così il bis, dopo ...

Giro d’Italia – La Delusione di Davide Formolo : “stavo meglio di tutti - ma forse dovevo rimanere più coperto” : Il corridore della Bora – hansgrohe non è riuscito a vincere la settima tappa, partendo troppo in anticipo così da essere infilato da Bilbao e Gallopin Terzo posto amaro per Davide Formolo nella settima tappa del Giro d’Italia 2019, il corridore della Bora – hansgrohe è partito troppo presto rispetto alla linea del traguardo, finendo per essere infilato da Bilbao e Gallopin. Massimo Paolone/LaPresse Una delusione cocente ...

Juventus-Allegri : si chiude un ciclo quinquennale vincente in Italia - ma con la Delusione Champions : Massimiliano Allegri non sarà alla guida della Juventus nella prossima stagione nella quale avrà inizio un nuovo corso alla ricerca del sogno Champions Si chiude dopo 5 stagioni l’avventura di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Ad annunciarlo il club bianconero con un comunicato che arriva dopo settimane di rumors su un possibile divorzio al termine di una annata che ha visto la squadra vincere l’ottavo scudetto ...

Coppa Italia - la Delusione dell’Atalanta e di Gasperini : “rigore di Bastos inaccettabile - episodio gravissimo” : Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato a caldo della sconfitta atalantina contro la Lazio nella finale di Coppa Italia “E’ un peccato ma queste finali sono così e nel momento decisivo nel secondo tempo, dove stavamo anche meglio, su un episodio su calcio d’angolo abbiamo perso la partita, peccato“. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla Rai al termine della finale persa con la ...

Giro d’Italia – La Delusione di Dumoulin dopo il ritiro : “per me è terribile! Non volevo che finisse così” : Le parole di Tom Dumoulin dopo il ritiro di oggi dal Giro d’Italia 102: tutta la delusione del ciclista olandese Niente da fare per Tom Dumoulin: l’olandese della Sunweb si è ritirato oggi dal Giro d’Italia 102 a causa delle conseguenze riportate nella caduta di ieri, nella quarta tappa della Corsa Rosa. LaPresse Dumoulin ha voluto provare a salire in sella alla sua bici, ma si è ben presto reso conto di non riuscire a ...

Giro d’Italia – Caduta Dumoulin - tutta la Delusione dell’olandese : “la classifica generale ormai è andata” : Nessuna frattura per Dumoulin, ma l’olandese non sa se riuscirà a spingere domani in bici: le parole del corridore della Sunweb dopo la brutta Caduta di oggi al Giro d’Italia Tom Dumoulin è stato coinvolto in una brutta Caduta, oggi, nella quarta tappa del Giro d’Italia 2019: l’olandese della Sunweb, dolorante e sanguinante ad una gamba, ha perso parecchio terreno dai rivali per la lotta della maglia rosa, ...