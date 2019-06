Decifrato il manoscritto Voynich? Mi permetto di dubitarne

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Da qualche settimana circola in ambito accademico, ma anche su alcuni siti non specialistici, la notizia secondo la quale sarebbe statoil famoso. Per i non addetti ai lavori, si tratta di un preziosoattualmente conservato presso la Beinecke library della Yale University, inventariato come MS408, interamente digitalizzato, e dunque consultabile da chiunque ne abbia la curiosità al seguente link. Ildeve il suo nome a Wilfred(1865–1930), un antiquario polacco che lo acquistò agli inizi del secolo scorso dalla collezione della Villa Mondragone, oggi di proprietà dell’università di Tor Vergata, ma ai tempi della transazione sede del nobile collegio gesuita di Mondragone. In seguito alla morte di, che nel frattempo si era trasferito a New York, ilvenne custodito dalla moglie fino agli inizi ...

