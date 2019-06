De Light Juventus | c’è l’offerta e la Juve è avanti a tutti

Juventus - Matthijs De Light rivela : "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire a Torino" : Con un tweet di poche righe, il difensore olandese Matthijs De Light, al termine della finale di Nations League persa contro il Portogallo, ha svelato un curioso retroscena di mercato. "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un po' spiazzato dalla sua richiesta, ecco perché mi

VIDEO Sampdoria-Juventus 2-0 : HighLights - gol e sintesi. Amara l’ultima di Allegri : Massimiliano Allegri saluta con una sconfitta la Juventus: nell’anticipo pomeridiano dell’ultima giornata di campionato i bianconeri cadono in casa della Sampdoria, che di impone nel finale con le reti di Defrel e Caprari. Highlights Sampdoria-Juventus 2-0 IL VANTAGGIO DI DEFREL Grégoire Defrel breaks the deadlock with a dribbler that gets past to make it 1 nil Sampdoria!!! #tlnsoccer #SampJuve #SerieA ...

VIDEO Juventus-Atalanta 1-1 : HighLights - gol e sintesi. Ilicic chiama - Mandzukic risponde : Massimiliano Allegri saluta con un pari l’Allianz Stadium: a Torino nel posticipo della 37ma giornata della Serie A di calcio l’Atalanta sfiora il colpaccio passando in vantaggio con Ilicic, nel finale pareggia Mandzukic. Appassionante l’ultimo turno, con nerazzurri bergamaschi e meneghini appaiati a 66 ed il Milan ad una sola lunghezza: la lotta Champions è ancora tutta da scrivere. Highlights Juventus-Atalanta 1-1 IL GOL DEL ...

HighLights Roma-Juventus 2-0 : VIDEO - gol e sintesi. Mirante decisivo - giallorossi cinici : La Roma continua nella sua rincorsa verso la Champions League della prossima stagione, vincendo in casa con il punteggio di 2-0 contro la Juventus. Dopo un primo tempo nel quale i bianconeri hanno dominato la scena e nel quale Mirante ha tenuto a galla i suoi, nella ripresa i giallorossi sono usciti alla distanza, andando a segno nel finale prima con Florenzi, con un preciso tocco sotto su Szczesny, quindi con Dzeko in contropiede nei minuti di ...

Pagelle Roma-Juventus 2-0 : voti - tabellino e highLights del match : Pagelle ROMA JUVENTUS 2-0 – La Juventus inaugura all’Olimpico la nuova maglia che sarà protagonista nella prossima stagione. Contro la Roma i bianconeri cadono per 2-0 e fanno sperare i giallorossi per la Champions. Primo tempo con gli ospiti che fanno la partita e impegnano più volte Mirante al grande intervento, i giallorossi rispondono in […] L'articolo Pagelle Roma-Juventus 2-0: voti, tabellino e highlights del match ...

HighLights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Pagelle Juventus Torino 1-1 : voti - tabellino e highLights del match – VIDEO : Pagelle Juventus Torino: – Termina in parità il derby della Mole, partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino “vede” per gran parte dell’incontro i tre punti, che avrebbero voluto dire tantissimo per il sogno Champions League, ma si è dovuto arrendere al gol del pareggio finale della Juventus. Una […] L'articolo Pagelle Juventus Torino 1-1: voti, tabellino e highlights del ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - gli highLights di San Siro : Il 172esimo Derby d’Italia di campionato non ha certo deluso le attese. Nonostante la Juventus abbia già vinto matematicamente lo Scudetto 2018/19 il match di San Siro ha regalato spettacolo e occasioni. Meglio l’Inter nel primo tempo chiuso avanti grazie ad un euro-gol di Radja Nainggolan, quindi nella ripresa è uscita la Juventus che, prima ha raggiunto il pari con il solito Cristiano Ronaldo (giunto a quota 20 gol) quindi sfiora ...

