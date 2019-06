Dall’incubo al grande schermo | la storia di Manuel Bortuzzo diventa… un film | Raoul Bova

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019) Il presidente della Fin ha annunciato che ladidiventerà unche sarà diretto daUn incubo trasformato in opportunità, unatriste divenuta piano piano un punto da cui rialzarsi per riprendersi la propria vita.ci sta riuscendo alla, sfruttando l’agguato subito la notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma come una rinascita, nonostante la paralisi agli arti inferiori. LaPresse/Fabio Ferrari L’intero mondo del nuovo non smette di stargli accanto, in primis il presidente Paolo Barelli, che ha annunciato proprio oggi al Trofeo Sette Colli le riprese di unche avrà proprio il nuotatore veneto come protagonista. “Un mese e mezzo fa mi ha chiamatodicendomi di voler fare unche raccontasse storie reali di nuoto. E io gli ho risposto subito che lace l’avevo e bisognava ...

GLapidem : @AntoPalombi @bobogiac Trovo corretto quello che dici. Anch’io cercavo una maggiore coesione per uscire dall’incubo… - Lo_Foco : Tirare fuori Roma dall'incubo della rassegnazione è la più grande partita dei prossimi 10 anni. @EpI_Roma @s_parisi #PiattaformaROMA -