Dalle pensioni alla lotteria degli scontrini | tutte le novità del decreto crescita

Pensioni - Dalle banche alle scuole : i settori in cui la quota 100 piace di più : Il Sole 24 Ore riepiloga i dati riguardanti l'adesione alla quota 100, l'anticipo Pensionistico introdotto dal governo con l'ultima legge di Bilancio, in alcuni settori riguardanti sia i lavoratori pubblici che quelli privati. In particolare molte le adesioni nel mondo della scuola e negli istituti bancari.