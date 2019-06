Cremona | violenze su genitori | carabinieri arrestano 19enne

liberoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato daia Crema, in provincia di, per i maltrattamenti inflitti aie per non aver rispettato l'obbligo di firma. Lesono iniziate un anno e mezzo fa e, nonostante le denunce per maltrattamenti in

WaWe970 : RT @O_Strunz: Provincia di Cremona, la polizia manganella 170 facchini in sciopero con le famiglie dopo aver perso il lavoro. Licenziati e… - Annabel27034387 : RT @O_Strunz: Provincia di Cremona, la polizia manganella 170 facchini in sciopero con le famiglie dopo aver perso il lavoro. Licenziati e… - stellavallo : RT @O_Strunz: Provincia di Cremona, la polizia manganella 170 facchini in sciopero con le famiglie dopo aver perso il lavoro. Licenziati e… -