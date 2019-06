Cremona | bambina di due anni uccisa in casa Arrestato il padre

Cremona - bambina di due anni uccisa a coltellate dal padre : Marco Della Corte Un ivoriano, residente a Cremona , ha ucciso a coltellate la figlioletta di due anni , in seguito ha tentato il suicidio. Al momento si trova piantonato in ospedale Il tragico episodio è avvenuto oggi, sabato 22 giugno, al numero 4 di via Massarotti a Cremona . Una bambina di due anni è stata accoltellata dal padre , un 27enne di origine ivoriana. Quando i carabinieri sono intervenuti all'interno dell'abitazione, l'uomo ...

