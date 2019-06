Corteo lavoro,sindacati: unire il Paese

"Per noi l'Italia va unita e non divisa Basta con le logiche dell'autonomia differenziata, che aumentano ancora di più le disuguaglianze". Così il leader Cgil, Landini, a Reggio Calabria. "Il Sud è rimasto lettera morta per molti anni(...).Le Regioni che non utilizzano i Fondi europei e di coesione sociale (...) andrebbero commissariate", dice Barbagallo, segretario Uil. "L'Italia non esce dalla crisi senza lo sviluppo del Mezzogiorno", afferma la leader della Cisl, Furlan.(Di sabato 22 giugno 2019)