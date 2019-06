Cortana | la nuova esperienza arriva su Windows 10 20H1

surface-phone

(Di sabato 22 giugno 2019) Nella build 18922 di10, Microsoft ha iniziato a introdurre tramite test A/B, cioè solo per pochi Insider, ladisi rinnova Fino al Build 2019 sembrava che il colosso di Redmond si fosse dimenticato del suo assistente digitale su10,ndo a separarlo dalla barra di ricerca. Il motivo per cui Microsoft ha divisodalla barra di ricerca è che vuole rendere l’assistente più versatile e produttiva senza intralciare la ricerca. Laversione diè stata individuata dall’utnete Twitter Albacore e presenta le seguenti novità: Interfaccia utente molto più simile alla variante per Android e iOS. Il design dell’interfaccia di conversazione sembra una vera e propria chat, compresa di bolle. Here's the newapp in action. Very reminiscent of current mobile experiences. ...

