ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) Per, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la città. L’con Giuntoli è stato concluso: il Napoli ha proposto al difensore greco unda trenetti a scalare “sul quale c’è stata una stretta di mano, con tanto di penna sul tavolo, pronta per l’uso e quasi sicuramente già utilizzata”. La trattativa, però, ha uno scoglio davanti: i 36della sua clausola che la Roma vuole per intero, senza sconti o contropartite tecniche, ma che De Laurentiis ...

napolista : CorSport: raggiunto accordo con #Manolas: quinquennale da 3 milioni e mezzo Il greco ha accettato ed è pronto alla… - Paladino70 : @CorSport Con la squadra che 'dovrebbe' avere, con il livello di quei giocatori, la società gli dà pure altri soldi… -