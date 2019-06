CorSport | Manolas vuole solo Napoli Si aspetta la Roma per la clausola

CorSport : raggiunto accordo con Manolas : quinquennale da 3 milioni e mezzo : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...

CorSport : Roma-Napoli - incidente diplomatico per Manolas : Le parole di De Laurentiis su Manolas hanno provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Uno scontro che ha bloccato la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma non ha replicato ufficialmente, scrive il quotidiano, ma non intende scendere a patti “con un avversario spesso pungente”. Nonostante al club giallorosso serva rientrare di 50 milioni entro il 30 giugno, Pallotta impone un aut aut: se il Napoli ...

CorSport : Napoli in vantaggio sul Juve e Milan per Manolas : Napoli nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza per Manolas. Il club azzurro si è mosso in anticipo rispetto a tutti ed ha già chiuso l’accordo con il difensore greco. Secondo il Corriere dello Sport resta solo da definire con la Roma per la cessione. I giallorossi hanno la necessita di creare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e Manolas potrebbe risolvere il problema. Pallotta vuole tutti i 36 milioni della clausola, De ...