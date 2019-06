Consiglio europeo | si tratta sul nome del prossimo Presidente della Commissione

Consiglio europeo : l'Italia rischia la procedura di infrazione : È iniziato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 giugno, il Consiglio Europeo dedicato alla nomina delle più alte cariche dell'Unione. Non si è ancora arrivati ad un accordo sul nome del futuro presidente della Commissione ma, ha fatto sapere la Cancelliera Angela Merkel, l'obiettivo di tutti è quello di chiudere al più presto: entro e non oltre il 2 luglio prossimo venturo. Possibile procedura di infrazione per l'Italia Sullo sfondo del ...

Il Consiglio europeo rinvia le decisioni sulle nomine : Nulla di fatto nel Consiglio Europeo per le nomine dei nuovi vertici dell'Ue. I capi di Stato e di Governo non hanno trovato la squadra

Il Consiglio europeo non ha trovato un accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali dell’Unione Europea : Il Consiglio Europeo, l’organo dell’Unione Europea che raduna i capi di stato e di governo, non ha trovato l’accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali dell’Unione durante la riunione di giovedì: su tutte la presidenza della Commissione Europea – cioè il

Conte al Consiglio europeo : "Regole uguali per tutti. Competere sì - ma ad armi pari" : La Commissione europea ha fatto sapere di aver "ricevuto la lettera dal primo ministro italiano" Giuseppe Conte e che "ora la sta analizzando". Nella lettera di risposta del governo italiano - indirizzata ai 27 Paesi membri, al Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio europeo - il premier ribadisce che l’Italia rispetterà i vincoli di bilancio attuali, senza nessuna richiesta di deroga all’Europa. Ma il presidente del ...

Riforma Pac Post 2020 - associazioni : “Delude il nuovo documento senza ambizioni del Consiglio Europeo” : Il Consiglio AGRIFISH dell’UE ha presentato ieri, 18 Giugno, la “Relazione sullo stato di avanzamento della Riforma della PAC”. All’inizio di quest’anno le ONG ambientaliste a livello Europeo, supportate a livello nazionale dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura, “hanno più volte richiesto ai Ministri dell’agricoltura degli Stati Membri di impegnarsi affinché la PAC nella futura programmazione abbia realmente degli ...

Consiglio europeo : migranti mai in Libia : "I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non e' un Paese sicuro". L'Ue costringe l'Italia all'accoglienza e cancella le politiche sulla Libia Segui su affaritaliani.it

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - Italia fuori dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - Italia fuorui dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

Consiglio europeo della ricerca - un italiano alla guida : dal 2020 il presidente sarà Mauro Ferrari : sarà il pioniere della nanomedicina in Usa, l’italiano Mauro Ferrari ad assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) da gennaio 2020 a Milano. “Nulla può essere risolto senza un forte contributo della scienza, della scienza di base e di quanto ci arriva da questa. E per me è un incredibile privilegio avere l’opportunità di assumere la presidenza dell’European Research Council, un onore ...

Riforma del Copyright - ok del Consiglio europeo : cosa cambia : Semaforo verde alla discussa Riforma del Copyright Europeo: il 15 aprile il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato come punto A, ossia senza discussione, la direttiva che di fatto modifica le ...