Como | gli Obama arrivati alla villa di Clooney a Laglio per il weekend

Laglio blindata per la visita di Obama alla villa sul Lago di Como di Clooney : Sarà ‘blindata’ Laglio, in particolare la zona attorno a villa Oleandra, da sabato a lunedì quando l’ex presidente americano Barack Obama, accompagnato da moglie e figlie, sarà ospite di George Clooney.Ieri, riportano alcuni quotidiani, si è tenuta una riunione sulla sicurezza in Prefettura e il sindaco Roberto Pozzi ha emanato una serie di ordinanze con divieti di sosta nell’area.Sarà ...

Como - gli Obama ospiti di George Clooney a villa Oleandra : Como, gli Obama ospiti di George Clooney a villa Oleandra Venerdì è atteso il volo privato a Malpensa, poi il trasferimento in auto a Laglio. Con l'arrivo degli Obama è stata rilanciata l'ordinanza del comune a tutela della riservatezza degli ospiti Vip di villa Oleandra Parole chiave: ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo adotta delle novità - serbatoio nuovo e carena più Comoda. Ma nessun miglioramento… : Jorge Lorenzo ha portato in pista delle modifiche sulla sua Honda, si tratta degli accorgimenti che la scuderia ha adottato dopo la visita dello spagnolo presso la sede centrale in Giappone. Il maiorchino non è andato oltre la 17esima posizione nelle prove libere 1 e la tredicesima piazza nella seconda sessione, a dimostrazione che fatica ancora a trovare il feeling con la sua moto. Come riporta it.motorsport.com il già Campione del Mondo ha ...

I grandi laghi “sono tutti sopra la media stagionale : gli invasi Maggiore e di Como sono a rischio tracimazione” : “Forti fenomeni temporaleschi localizzati e scioglimento delle nevi stanno creando una situazione anomala nelle portate idriche in Nord Italia, con conseguente rischio di criticità idrogeologiche come quelle registrate in Lombardia. I grandi laghi sono tutti sopra la media stagionale: gli invasi Maggiore (riempimento: 111,4%) e di Como (riempimento: 105,3%) sono a rischio tracimazione, mentre Iseo e Garda sono quasi al limite della ...

Aldo Giovanni e GiaComo tornano insieme sul set - ciack in Puglia per 'Odio l'estate' : Una storia di amicizia e sentimenti. Nel cast Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e anche Michele Placido e...

picchia e stupra la giovane moglie incinta! Arrestato marocchino a Como : Dopo 4 mesi di violenze, la 27enne ha trovato il coraggio di chiedere aiuto durante il ricovero in ospedale, ma non è riuscita a lasciare il marito. Grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile di Como, il pericoloso soggetto è finito dietro le sbarre. È finito l'incubo di una giovane donna marocchina costretta da mesi a subire le violenze del marito connazionale, ora chiuso dietro le sbarre del carcere di Como.-- Secondo ...

Como - fermato marocchino : picchia e stupra la giovane moglie incinta : Dopo 4 mesi di violenze, la 27enne ha trovato il coraggio di chiedere aiuto durante il ricovero in ospedale, ma non è riuscita a lasciare il marito. Grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile di Como, il pericoloso soggetto è finito dietro le sbarre Federico Garau ? Luoghi: Como

Odio l'estate - in Puglia ciak nuovo film Aldo - Giovanni e GiaComo : A partire da lunedì 17 per otto settimane, iniziano in Paglia le riperse del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Venier

Si tuffa nel lago di Como con gli amici per la fine della scuola - 15enne muore annegato : Un tuffo per festeggiare la fine della scuola e l'inizio delle vacanze. Qualcosa però è andato storto e una giornata di festa si è trasformata in tragedia. Sono gravissime le...

L’alibi Comodo del Codice degli appalti : I toni, certo, sono apparsi forse un po’ troppo accondiscendenti verso le fregole giustizialiste dei grillini, che infatti erano tutti soddisfatti. Lo era Nicola Morra, presidente dell’Antimafia, che annuiva con l’aria dello studente zelante del primo banco; e lo era soprattutto Alfonso Bonafede, go

George Clooney e moglie Amal per beneficenza a prazo a Como! : Per raccogliere fondi per la sua fondazione che si occupa di intervenire con team di legali in caso di violazione dei diritti umani, l'attore ha deciso di mettere all'asta un invito a pranzo a Como con lui e sua moglie Amal. Per raccogliere donazioni per la “Clooney Foundation for Justice” che si batte contro le violazioni dei diritti umani nel mondo, George Clooney ha pensato di mettere in palio un pranzo con lui e sua moglie Amal nella ...

Elena Santarelli vola a New York con il figlio GiaComo : Elena Santarelli vola negli Stati Uniti insieme al figlio Giacomo che è appena guarito dal cancro ed a suo marito Bernardo Corradi. La felicità per Elena Santarelli è passeggiare per le strade di New York con suo marito Bernardo Corradi insieme al figlio Giacomo, reduce da una battaglia vinta contro il cancro. In queste ore, infatti, la showgirl romana sta condividendo sui social video e foto del viaggio organizzato oltreoceano insieme al ...

Elena Santarelli in viaggio a New York con il figlio GiaComo : tutte le foto : La showgirl festeggia la guarigione del figlio, reduce dalla battaglia contro il cancro, con un viaggio organizzato...

Giro d’Italia : Cataldo vince a Como - Roglic fora e cade : Le strade classiche de Il Lombardia, affrontate nella quindicesima tappa del Giro d’Italia, hanno regalato un finale di fortissime emozioni. La corsa è andata a Dario Cataldo, gregario di lungo corso protagonista di una fuga da lontano insieme a Mattia Cattaneo. Roglic è stato messo in difficoltà da un colpo di sfortuna, una foratura poco prima della salita finale di Civiglio che lo ha costretto a ripartire con la bici di un compagno di squadra. ...