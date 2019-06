Come fotografare i fiori con il sole e con il flash

Come fotografare i Fulmini : I Fulmini sono senza ombra di dubbio il fenomeno più pericoloso prodotto da un temporale. Questo perchè, quasi mai, sono preceduti da un chiaro segnale premonitore. Se ne deduce quindi che il fotografare Fulmini, fatto senza cognizione di causa, può essere molto pericoloso. In ogni caso, anche quando si ha una certa esperienza questa non è MAI un’attività a rischio zero. I Fulmini possono essere suddivisi in: Fulmini ...