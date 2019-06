Collina promuove gli arbitri del Mondiale femminile

ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) Il presidente della Commissionedella Fifa, Pierluigiglidel. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza: “Le performance delle arbitre sono state in linea con le nostre aspettative. Il dipartimento arbitrale Fifa e in particolare Kari Seitz, il nostro capo progetto in Francia 2019, hanno lavorato duramente con gli ufficiali di gara negli ultimi anni. Tutti e 24 team didelle sei confederazioni hanno dimostrato un alto livello di impegno e buone qualità”. Glinon hanno commesso imprecisioni neppure rispetto alle nuove regole introdotte nelle competizioni Fifa. Parliamo del rinvio del portiere a palla in gioco in area, delle sostituzione dalla linea di campo più vicina, del divieto per chi calcia di mettere compagni di squadra in barriera. Ma anche della norma per cui il portiere può avere un piede oltre la linea ...

