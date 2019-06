Cittadella | il “dress code” per le vigilesse | “Ecco il reggiseno da indossare I

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Capelli di colore naturale e con un taglio non bizzarro. Smalto trasparente sulle unghie.obbligatorio tutto l’anno di colore “neutro” per “non creare turbamento nei cittadini”. Queste sono solo alcune delle prescrizioni per ledi(Padova) introdotte del nuovo regolamento della polizia locale che il consiglio comunale della città patavina dovrà votare tra pochi giorni. Da un lato le novità sull’assetto antisommossa e antiterrorismo, con scudi e maschere antigas in dotazione obbligatoria, dall’altro uncastigato, tendente al maschile. Dicevamo dei capelli, intanto. Niente frangia troppo lunga (“la lunghezza, anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia”) e se i capelli sono comunque lunghi dietro andranno raccolti in una coda di cavallo o in una treccia purché si usino “accessori di dimensioni ridotte e di colore tale da ...

