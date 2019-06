Cinderella Story film stasera in tv 22 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

A Cinderella Story : trama cast e curiosità della commedia con Hilary Duff : Direttamente dal 2004 e dall’epoca eroica in cui Hilary Duff dominava su più livelli il pop di consumo per giovani e giovanissimi, Italia Uno ripropone sabato 22 giugno dalle 21.25 in poi il classicone della cinematografia della ex Lizzie McGuire A Cinderella story, che – piccola curiosità – tra i vari attori del cast vanta anche l’allora sconosciuto Simon Helberg, in seguito celeberrimo come l’Howard Wolowitz di ...