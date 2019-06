Ciclismo femminile | European Games 2019 | Olanda dominante con Wiebes che batte Vos

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Tutti si aspettavano l’e le Orange non hanno deluso le aspettative. Nella seconda edizione dei Giochi Europei, in programma quest’anno a Minsk, per la prova in linea di, su un percorso di 120 chilometri prettamente pianeggiante ma con un paio di strappi sul finale, si esaltano le atlete dei Paesi Bassi con la giovanissima Lorenache in una volata ristrettala connazionale e cannibale Marianne Vos. L’Italia ci prova in tutti i modi, ma Elisa Balsamo deve accontentarsi della quinta piazza. Tre atlete in fuga sin dalle prime fasi di gara: la bielorussa Hanna Tserakh, l’israeliana Omer Shapira e la tedesca Hannah Ludwig. A gestire la situazione ovviamenteed Italia, le due squadre più forti, che si sono marcate praticamente lungo tutti gli otto giri in programma. Fuggitive tenute sempre a distanza di sicurezza e raggiunte a ...

zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: Italia di bronzo nell’arco Medves in semifinale nel judo! Ultimi km per il cic… - zazoomnews : Ciclismo European Games 2019: oggi la prova in linea femminile. Le azzurre sfidano l’Olanda per le medaglie -… - bikeitalia_it : Torna il 14 luglio l’appuntamento con “Tra sole donne”: il primo challenge nazionale femminile amatoriale di ciclis… -