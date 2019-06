Carpaccio di manzo arrosto alle erbe

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Prova la ricetta deldi, un piatto semplice e gustoso, molto facile da preparare.Ingredienti (per 6 persone)1 chilogrammo dimagatello o girello - 100 grammi di barbabietola - 1 di rametto rosmarino - 1 di mazzetto timo - q.b. salvia - 1 cucchiaio di zucchero - 1 spicchio di aglio - 1 mela verde - 8 ravanelli - 1/2 limone - q.b. olio di oliva extravergine - q.b. sale - q.b. di pepe in graniProcedimentoTrita le. Mescolane metà con lo zucchero, sale e grani di pepe pestati. Strofina il miscuglio sul magatello, avvolgilo in un foglio di pellicola e lascialo riposare un'ora. Spennella il magatello con un po' d'olio, eliminando gli aromi dalla superficie perchè non brucino in cottura. Lega la carne con qualche giro di spago e rosolala a fiamma molto vivace in una casseruola antiaderente fino a renderla ben caramellata in ...

