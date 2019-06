Calcio femminile | protesta pro-aborto | partita sospesa per la squadra del Vaticano

Protesta pro-aborto e pro-Lgbt : sospesa la partita della squadra di Calcio femminile del Vaticano : Debutto all’estero amaro per la squadra di calcio femminile del Vaticano. Prima del match, a Vienna, spettatori ma anche calciatrici della squadra avversaria, hanno dato vita ad una Protesta pro-aborto e pro-Lgbt, contestando la linea del Vaticano.La partita è stata così sospesa prima ancora che cominciasse: le proteste sono partite infatti durante l’esecuzione dell’inno Vaticano. Lo riferisce la radio austriaca ...

Calcio femminile - il Real Madrid avrà una squadra dalla prossima stagione : Il Calcio femminile sempre più alla ribalta, in particolar modo il mondiale è sempre più seguito in vista dei nuovi appuntamenti con la nazionale italiana che si candida ad essere grande protagonista. Nel frattempo il Real Madrid avrà una squadra femminile nella prossima stagione, come riportano i media spagnoli i ‘blancos’ avrebbero trovato un accordo con il CD Tacon, club che milita nella Liga Iberdrola per una cifra ...

LIVE Germania-Nigeria Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : teutoniche favorite per l’accesso ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Germania-Nigeria – Il programma completo della partita – Il tabellone della seconda fase dei Mondiali 2019 – Risultati e classifiche della fase a gironi Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Nigeria, sfida inaugurale degli ottavi di finale del Mondiale 2019 di calcio femminile in corso di svolgimento in Francia. La ...

Diretta Germania Nigeria/ Streaming video tv : ottavi Mondiali di Calcio femminile : Diretta Germania Nigeria Streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, ottavi Mondiali di calcio femminile 2019.

Norvegia-Australia - Mondiali Calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Giornata di ottavi di finale nei Mondiali 2019 di calcio femminile in Francia. Quest’oggi prende il via la tanto attesa fa ad eliminazione diretta e le emozioni non mancheranno di sicuro. Alle ore 21.00, lo Stade de Nice sarà teatro del match tra la Norvegia e l’Australia, giunte secondi nei gruppi A e C. Le scandinave, ko contro la Francia, hanno comunque messo in mostra grande solidità e qualità e hanno buone possibilità per ...

Germania-Nigeria - Mondiali Calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si aprono gli ottavi di finale ai Mondiali di calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia. A Grenoble si affrontano Germania e Nigeria. La Germania è arrivata alla fase a eliminazione diretta vincendo tutte e tre le partite del girone B, contro la Cina (1-0), la Spagna (1-0 anche in questo caso) e infine il Sudafrica (4-0). La Nigeria, invece, ha chiuso al terzo posto il gruppo A, qualificandosi come quarta tra le migliori terze. Ha ...

Calcio femminile - Giusy Versace : “Mi sto battendo perché donne diventino professioniste” : “Sulla parità di genere c’è tanto da fare ancora“. Lo ha detto Giusy Versace, in un’intervista a Women in Finance, in merito al Calcio femminile. “Adesso mi sto battendo per un provvedimento – ha continuato – che riconosca alle donne lo status di professioniste nelle sport perché molti non sanno che le atlete donne, a tutti i livelli, per il Coni sono ancora dilettanti. E vale anche per la ...

Mondiali Calcio femminile - Italia-Cina il 25 giugno. Serviranno le bomber azzurre per scardinare la difesa di ferro asiatica : Tra le azzurre e i quarti di finale dei Mondiali c’è la Cina che ha chiuso il proprio girone con 4 punti. Dopo una giornata di riposo, la Nazionale della ct Milena Bertolini è tornata ad allenarsi in vista dell’ottavo di finale in programma martedì 25, alle 18, allo Stade de La Mosson di Montpellier. La Cina ha un albo recente di tutto rispetto, dalla finale mondiale persa nel 1999 alla medaglia di bronzo conquistata nella Coppa ...

Il Calcio è uno sport da maschi? Come e quanto la Nazionale Femminile sta ribaltando gli stereotipi : La storia del calcio Femminile ha molto da insegnare a chi ancora considera questo sport Come prettamente maschile.Il calcio...

Mondiali Calcio femminile - l’ironia dell’attrice Mazzucato in un video contro i “commenti sessisti” : “Ci dovete delle scuse” : Le ragazze della nazionale azzurra di calcio stanno ricevendo molti complimenti e commenti positivi per la loro esperienza al mondiale. Ma sui quotidiani e sulla stampa sono usciti anche articoli con toni ben diversi. L’attrice ed ex calciatrice Giorgia Mazzucato ha deciso di affrontare questo argomento con stile ironico e canzonatorio, in un video che lei stessa ha pubblicato sul proprio profilo Facebook, per chiedere il rispetto della ...

Calcio femminile - ex consigliere M5s pubblica post sessista su calciatrice. Spadoni : “E’ fuori dal Movimento” : L’ex consigliere comunale M5s di Reggio Emilia Cristian Panarari scrive un post offensivo e sessista sulla portiera della nazionale italiana di Calcio femminile, interviene la vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni. La grillina, concittadina dell’ex portavoce e noto per il suo passato di wrestler, ha fatto un post su Facebook per condannare le frasi di Panarari: “Un ex portavoce comunale M5s”, ha scritto il 20 ...