Calcio | Copa America 2019 | Brasile show con il Peru Verdeoro ai quarti insieme al

(Di sabato 22 giugno 2019) Ilsi riconcilia con i suoi tifosi, demolendo per 5-0 il Perù e qualificandosi per idi finale della. A San Paolo la squadra di Tite regala spettacolo ed ottiene una vittoria roboante, che le vale il primo posto nel girone. A staccare il pass per il prossimo turno è anche il Venezuela che sconfigge per 3-1 la Bolivia e supera in classifica il Perù, che ora deve sperare di restare la miglior terza classifica. La cinquina brasiliana era cominciata già nel primo tempo con le reti di Casemiro, Firmino ed Everton. Nella ripresa a completare la festa ci hanno pensato Dani Alves e Willian. Da sottolineare il rigore sbagliato nel recupero da Gabriel Jesus, che avrebbe dato il 6-0 al. Bella vittoria per il Venezuela, trascinato dagli “italiani” Darwin Machis (Udinese) e Josef Martinez (ex Torino). Il primo è il grande protagonista con una ...

