Burocrati chiusi nei ministeri? Mi sono incato | Di Maio replica a Di

Di Battista : 'Ci siamo trasformati in Burocrati chiusi nei ministeri per 18 ore al giorno' : Un piccolo terremoto in queste ore ha attraversato il Movimento 5 Stelle: l'uscita del nuovo libro di Alessandro Di Battista. In esso, il pentastellato tira in particolare le somme di questo primo anno al governo, e lo fa senza fare sconti a nessuno. In particolare critica il comportamento mantenuto da molti uomini nel M5S, a suo dire troppo preoccupati dalla situazione e dalla burocrazia, e perciò sempre più distanti dai cittadini. Proprio in ...