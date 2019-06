Buon compleanno Fabio Volo | Francesca Schiavone…

Buon compleanno Meryl Streep - Emanuele Filiberto - Giorgio Pasotti… : Buon compleanno Meryl Streep, Emanuele Filiberto, Giorgio Pasotti… …Carlo Cabigiosu, Michele, Annarita Spinaci, Francesco Magni, Giampiero Gramaglia, Lanfranco Vaccari, Paolo Rossi, Cinzia Monreale, Giuseppe Zinetti, Giovanni Mauro, Jo Squillo, Dan Brown, Flavio Piscopo, Claudio Insegno, Massimiliano Ferretti, Francesco Russo, Claudia Barbieri, Isabelle Adriani, Maria Marzana, Angelica Leo, Andrea Mantovani, Tomas Švedkauskas… Oggi 22 giugno ...

Buon compleanno - Juliette Lewis! : Viso d'angelo, ma anima inquieta: se dovessimo riassumere in poche parole chi è Juliette Lewis – volto di punta di numerosi thriller e film d'autore negli Anni '90 e oggi rocker consumata -, potremmo descriverla proprio così. Mascella prominente, fossette e look improbabili sul red carpet e non - “Indossavo indumenti a caso del mio armadio. Mi piaceva che non ci fosse uno stile”, rivelò in un'intervista di qualche anno fa -, Juliette è entrata ...

Buon compleanno Michel Platini - Maria Luisa Tabacchini… : Buon compleanno Michel Platini, Maria Luisa Tabacchini… …Franco Cordova, Nino d’Angelo, Cesare Rimini, Fiorella Mari, Eloisa Cianni, Franco Piavoli, Emanuele Dotto, Manu Chao, Gregorio Gitti, Gennaro Migliore, Serena Daolio, Cristiano Lupatelli, William, Alessandro Franceschini, Andrea Cinciarini… Oggi 21 giugno compiono gli anni: Maria Luisa Tabacchini, manager; Adriana Sivieri, attrice (101 anni); Lamberto Bartolucci, generale; Erminio ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Frank Lampard - adesso il grande salto da allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche. Oggi è il compleanno di Frank Lampard, figura legata al mondo del Chelsea. grande carriera da calciatore, inizia allo Swansea ma la prima vera grande esperienza è con la maglia è con il West Ham, si mette in mostra e diventa la bandiere del Chelsea ed uno dei migliori ...

Buon compleanno Nicole Kidman - Kalidou Koulibaly… : Buon compleanno Nicole Kidman, Kalidou Koulibaly… …Luca Lotti, Luigi de Magistris, Alessandra Panelli, Jean-Marie Le Pen, Mirko Pavinato, Riccardo Ventre, Domenico Adinolfi, Salvatore Cardinale, Lionel Richie, Marco Bonino, Valerio Evangelisti, Rinaldo Sagramola, Massimo Cervellini, Roberto Scarnecchia, Lapo Pistelli, Ivo Pulga, Gianni Fantoni, Angela Melillo, Stefano Lucidi, Monica Carlin, Lorenzo Squizzi, Alex Rusconi, Daniele Capelli, Luca ...

Catania. Buon compleanno a Lucio Di Mauro : Compie oggi 60 anni Lucio Di Mauro, giornalista catanese, di recente andato in pensione. Volto televisivo, firma della carta stampata

Buon compleanno Mario Giordano - Corrado Accaputo - Marco d’Auria… : Buon compleanno Mario Giordano, Corrado Accaputo, Marco d’Auria… …Lorenzo Pellegrini, Isa Bellini, Lino Dainese, Pietro Soddu, Marisa Pavan, Adriano Mazzoletti, Rosalba Neri, Chico Buarque, Aung San Suu Kyi, Salman Rushdie, Edoardo Raspelli, Daria Nicolodi, Francesco Moser, Gilda Giuliani, Stefano Bizzotto, Pasquale Bruno, Cristina Bignardi, Massimiliano Gallo, Cristina Guerra, Sergio Boccadutri, Valerio Cleri, Claudio Terzi, Andrea de ...

Loris Stival - la lettera del padre/ "Buon compleanno - oggi avresti compiuto 13 anni" : Loris Stival, ucciso dalla madre cinque anni fa: il padre del bimbo scrive una lettera al figlio in occasione del suo compleanno.

Buon compleanno Raffaella Carrà - Capello - Montella… : Buon compleanno Raffaella Carrà, Capello, Montella… …Emanuele Coen, Toni Cosenza, Tommaso Giulini, Paul Mccartney, Nicola Signorello, Adelmo Eufemi, Stefano Folli, Carlo Trigilia, Flavio Tosi, Marcella Bella, Isabella Rossellini, Isotta Ingrid Rossellini, Antonella Boralevi, Giancarlo Loquenzi, Walter Magnifico, LaLaura, Dario Cassini, Alberto Simonelli, Stefano Esposito, Emiliano Coltorti, Marta Cecchetto, Matteo Musso, Andrea Manucci, ...

Buon compleanno Elio Pandolfi - Anna Maria dell’Unto - Giulia Corso… : Buon compleanno Elio Pandolfi, Anna Maria dell’Unto, Giulia Corso… …Venus Williams, Eddy Merckx, Enrico Benzing, Ken Loach, Susy de Martini, Claudio Spadaro, Paolo Calabresi, Deborah Magnaghi, Arnoldo Mosca Mondadori, Cristina Plevani, Massimiliano Manfredi, Giovanni Sulcis, Cristian Invernizzi, Andrea Campagnolo, David Chevalier, Roberto Musso, Elisa Rigaudo, Marco Sansovini, Francesco Nieto, Nicola Bolzonello, Luca Turco, Manuel ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Jurgen Klopp - nella storia con il Liverpool : Continua il nostro classico appuntamenti con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Jurgen Klopp. Inizia la carriera da tecnico sulla panchina del Mainz poi la grande chiamata del Borussia Dortmund che lo lancia in grandi palcoscenici. Diventa un idolo anche dei tifosi per il suo modo di fare, protagonista anche fuori dal campo con interviste che spesso ...

Buon compleanno Giacomo Agostini - Paolo Becchi… : Buon compleanno Giacomo Agostini, Paolo Becchi… …Carlo Tognoli, Federica Mogherini, Giuseppe Vegas, Giancarlo Governi, Nerio Nesi, Arrigo Padovan, Maria Teresa Ruta, Simeone II di Bulgaria, Rosario di Vincenzo, Michele Gammino, Giampiero Ubezio, Claudia Rivelli, George Papandreou, Patrizio Sala, Giuliana Salce, Gianni de Biasi, Alberto Bollini, Dario Ginefra, Marco Meloni, Federico Pieri, Elisa Mariano, Massimiliano Donati, Natasha ...

Buon compleanno Mina Mereu - Piero Vigorelli - Oscar Damiani… : Buon compleanno Mina Mereu, Piero Vigorelli, Oscar Damiani… …Valerio Merola, Pier Luigi Pizzi, Cesare Damiano, Luigi Martini, Lakshmi Mittal, Roberto Antonione, Andrea Pamparana, Jim Belushi, Amerigo Fontani, Michael Laudrup, Elena Fattori, Roberto Bacci, Massimo Fiorio, Alessandro Mazzola, Patrick Ottoz, Mariasilvia Santilli, Alessio Garavello, Marika Zanardi, Angelo Rea, Diego Fusaro, Laura Imbruglia, Giovanni Legnani, Giada Borgato, Matteo ...

Buon compleanno Donald Trump - Romolo Petullà - Francesca Colesanti… : Buon compleanno Donald Trump, Romolo Petullà, Francesca Colesanti… …Gianna Nannini, Francesco Guccini, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Marisa Brando, Laura Efrikian, Luigi Cagni, Massimo Introvigne, Giovanna Botteri, Luigi Casero, Flavio Gulinelli, Enrico Fabbro, Boy George, Marco Armani, Cristiana Lionello, Andrea Icardi, Paolo Arrigoni, Paolo Lanza, Steffi Graf, Giovanni Esposito, Lia Capizzi, Michele Fini, Massimo Oddo, Vittorio ...