Bruxelles alle strette | da Conte e Salvini; Germania e Francia potrebbero non avere i

blogitalia.news

(Di sabato 22 giugno 2019)non bastare i voti diper il presidente della commissione,premono anche la Gran Bretagna potrebbe astenersi al votoStretto in una morsa, la Commissione da un lato edall’altro, Giuseppesi prepara ad indossare la cintura esplosiva scegliendo il lato-. La trattativa a, danoni voti per il presidente della Commissione at BlogItalia.News.

LiaQuartapelle : Non si capisce se il governo voglia evitare la procedura di infrazione o litigare con la UE come vorrebbe Salvini.… - leoberthi : RT @PatriziaRametta: TERRORIZZATI DAI #MiniBot A BRUXELLES PERCHE' NE HANNO CAPITO LA POTENZA PER L'ITALIA DI IMMETTERE LIQUIDITA', DARE R… - fabrizioa65 : RT @PatriziaRametta: TERRORIZZATI DAI #MiniBot A BRUXELLES PERCHE' NE HANNO CAPITO LA POTENZA PER L'ITALIA DI IMMETTERE LIQUIDITA', DARE R… -