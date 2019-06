Bolivia-Venezuela | formazioni | quote e dove vederla in streaming-tv

Bolivia-Venezuela - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Questa sera alle ore 21.00 si giocherà Bolivia-Venezuela, gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa America 2019 di calcio. Allo stadio Mineirão di Belo Horizonte si svolgerà uno scontro diretto decisivo nel Gruppo A, con in palio il pass per i quarti di finale. Il Venezuela ha infatti ottenuto due pareggi per 0-0 con Perù e Brasile e attualmente sarebbe qualificata come migliore terza, ma può ancora raggiungere anche il ...

