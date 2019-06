Birra artigianale | Teo Musso | fondatore di Baladin | alla guida del primo consorzio

Alimenti - Coldiretti : il taglio delle accise spinge la Birra artigianale : “Con il caldo arriva il taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici a spingere l’aumento degli acquisti delle birre artigianali Made in Italy“: è quanto annuncia la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la firma da parte del Ministro dell’Economia Giovanni Tria del Decreto previsto dalla Legge di Bilancio 2019. “Il provvedimento – sottolinea la Coldiretti – entrerà in vigore il giorno 1 Luglio ...