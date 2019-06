Bimbo cade dalle scale | il riflesso della mamma evita la tragedia

Parigi - Bimbo di 2 anni cade da nono piano : salvo/ Neanche una frattura "Un miracolo" : Parigi, bimbo di 2 anni cade da nono piano ma si salva senza riportare Neanche una frattura. E la polizia commenta: "Un miracolo".

Salvo per miracolo! Bimbo di due anni cade dal nono piano : Un bambino di due anni precipita dal nono piano di un palazzo a Parigi, ma si salva: la caduta è stata attutita dai cespugli e dagli alberi nel cortile. Un bimbo di due anni è caduto dal nono piano di un palazzo di Belville a Parigi. Il piccolo si è fortunatamente salvato senza riportare nemmeno una frattura. La polizia, comprensibilmente stupita, si è limitata a commentare che quanto accaduto è un vero e proprio miracolo. Il piccolo ...

Bari - Bimbo di 3 anni cade sporgendosi dalla finestra al settimo piano e si salva : La fortuna del piccolo è stata quella di finire sul balcone dell’appartamento di sotto. Ora è ricoverato ed è sotto osservazione ma non è in pericolo

Bimbo di tre anni cade dal quinto piano di un palazzo. «È grave ma non in pericolo di vita». Ecco come si è salvato : Ha riportato fratture alle gambe ma, secondo quel che si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita il bambino di 3 anni e mezzo caduto oggi dal quinto piano di una casa popolare a Catanzaro....

Catanzaro - Bimbo di tre anni cade dal quinto piano : “Non è in pericolo di vita. Salvato dai fili della biancheria” : I fili usati per stendere la biancheria hanno attutito la caduta del bambino volato dal quinto piano del palazzo in cui abita. È successo nel pomeriggio del 12 giugno a Catanzaro. Il bambino, che ha tre anni e mezzo, ha riportato fratture alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita: la tac a cui è stato sottoposto avrebbe dato esito negativo. Rimane comunque in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ...

Bimbo cade dal quinto piano di casa a Catanzaro : è grave : Un bambino di tre anni e mezzo è stato ricoverato, in gravi condizioni, nell’ospedale di Catanzaro dopo essere caduto dal balcone di casa. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in via Fares, a Catanzaro. Secondo la ricostruzione della squadra Volante e della squadra Mobile, il piccolo era in casa insieme alla madre ed ai fratellini quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal quinto piano della palazzina dove abita. Qualcosa ...

Catanzaro - Bimbo di 3 anni cade dal quinto piano : è grave : Il piccolo, un bambino di tre anni e mezzo, sarebbe caduto dalla terrazza dell'appartamento in cui abita, al quinto piano di uno stabile di via Fares, nel quartiere Sala di Catanzaro. Subito soccorso, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese della città calabrese e verserebbe in condizioni molto gravi.

Cade dal terzo piano e si grida al miracolo - Bimbo si risveglia dal coma a Palermo : Dopo cinque giorni di coma, il bambino si è risvegliato e ha chiesto ai sanitari dell’ospedale dei Bambini di poter guardare i cartoni animati. I medici non credevano ai propri occhi quando il piccolo che è caduto giù dal terzo piano da un appartamento di Enna si è risvegliato dal coma. Era giunto dall’ospedale di Enna in eliambulanza in fin di vita ma ieri, dopo un complesso intervento chirurgico, si è svegliato dal coma ha riaperto ...

Nettuno - Bimbo di due anni cade in uno stagno e muore : Tragedia a Nettuno, lungo il litorale a est di Roma, dove un bambino di due anni è morto stamattina dopo essere caduto in uno stagno che si trova nel giardino di casa dei nonni materni, scrive Il Messaggero.Inutili purtroppo i tentativi di salvare il piccolo. Lanciato l’allarme, sul posto erano giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 accompagnato dall’elisoccorso e le forze dell’ordine. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al ...

Bimbo di due anni cade in uno stagno e muore : Tragedia a Nettuno, lungo il litorale a est di Roma, dove un bambino di due anni è morto dopo essere caduto in uno stagno vicino casa. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il piccolo.Lanciato l’allarme, sul posto erano giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 accompagnato dall’elisoccorso e le forze dell’ordine.Sarebbe stato il padre ad accorgersi che il bambino era caduto nella pozza d'acqua prestando poi i primi soccorsi.L’esatta ...

