Batman | 30 anni dal primo film di Tim Burton Cosa è invecchiato bene e cosa no

(Di sabato 22 giugno 2019) Il 23 giugno 1989 usciva nella sele americanedi Tim, ilcinematografico dedicato al cavaliere oscuro e uno dei primi cinecomic dell’era moderna. A 30di distanza è interessante osservare questo prodotto, che è contemporaneamente uncommerciale di grandissimo successo e un’opera in cui già si scorgono molti di quelli che saranno i tratti distintivi di un Autore, oggi universalmente riconosciuto (e francamente in declino), ma che all’epoca appariva come un giovane emergente di belle speranze che accettava un lavoro su commissione e del quale non è mai stato del tutto convinto. 30prima dei fratelli Russo, Timveniva salutato come il regista in grado di trovare la formula perfetta che bilancia personalità e intuito commerciale, in grado di accontentare fan di vecchia data e attrarne di nuovi, far applaudire i critici e vendere giocattoli… Ma ...

