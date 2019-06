Basket | la Nazionale femminile sconfitta dal Belgio | le azzurre si arrendono con il

Verso l’EuroBasket Women 2019 : la Nazionale femminile sfida il Belgio domani a Kortrijk : Nazionale femminile: domani a Kortrijk le Azzurre sfidano il Belgio (ore 20.30). Ultimi due test prima dell’EuroBasket Women 2019 domani la Nazionale femminile torna in campo a Kortrijk per affrontare il Belgio (ore 20.30), settimo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Sabato 22 giugno si replica, a Wevelgem (ore 17.00). Le Azzurre affrontano il Belgio a distanza di soli 13 giorni dalla ...

Basket - Universiadi 2019 : presentata la Nazionale maschile che farà gli onori di casa a Napoli : E’ stata presentata in giornata la Nazionale di Basket maschile che parteciperà alle Universiadi 2019, che per quel che riguarda il Basket si disputeranno, oltre che a Napoli, anche ad Avellino, Aversa e Cercola. Gli azzurri giocheranno il loro girone, con Canada, Germania e Norvegia, al PalaBarbuto e al PalaDelMauro. Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha dichiarato quanto segue: “Il valore dell’Universiade di Napoli è ...

Basket – Domani la Nazionale femminile torna in campo : alle 20.00 la sfida contro la Bielorussia : Nazionale femminile: Domani a Broni Italia-Bielorussia alle ore 20.00. Prima di pranzo, il saluto di Ghemon alla squadra. FIP e Uliveto insieme per l’ambiente: le Azzurre in campo con borracce biodegradabili Dopo il secondo posto ottenuto al torneo di Saragozza, la Nazionale femminile torna in campo Domani a Broni per il primo dei due test con la Bielorussia. Palla a due alle ore 20.00 (ingresso a offerta libera con incasso devoluto in ...

Basket - positivo all’antidoping l’ala di Milano e della Nazionale Christian Burns : Il cestista Christian Burns è stato sospeso in via cautelare dalla prima sezione del Tna dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping. Ala dell’Olimpia Milano, fresca di eliminazione dalle semifinali dei playoff scudetto, ma anche della Nazionale italiana, Burns era stato sottoposto a un controllo al termine della 30esima giornata della regular season di Serie A, Milano-Trieste, giocata ad Assago il 12 maggio 2019. ...

Doping – Brutta tegola per la Nazionale italiana di Basket e l’Olimpia Milano : Christian Burns positivo : Christian Burns risultato positivo: il cestista italiano ha fallito un test antiDoping lo scorso maggio A pochi giorni dalla grande festa della finale Scudetto di basket e della preparazione degli azzurri in vista dei Mondiali 2019 arriva un brutto colpo per la Nazionale italiana e l’Olimpia Milano: Christian Burns ha fallito un test antiDoping, effettuato da Nado Italia dopo una partita dell’Olimpia Milano contro l’Alma ...

Basket femminile : Kathrin Ress non recupera dall’infortunio al ginocchio e lascia il raduno della Nazionale : Si riduce a 16 il numero di giocatrici tra le quali verranno scelte le 12 che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Europei di Serbia e Lettonia, che si svolgeranno dal 27 giugno al 7 luglio. Kathrin Ress, infatti, non riesce a recuperare dall’operazione che ha sostenuto nello scorso marzo per compiere la pulizia generale e sistemazione dei menischi del ginocchio, e lascia dunque il raduno della Nazionale. L’intervento è stato ...

Basket – Verso i Mondiali di Cina 2019 : il programma dell’estate della Nazionale italiana maschile : Nazionale A: il programma dell’estate 2019. La strada Verso la Cina. Dal Training camp a Pinzolo alle amichevoli. Prima del Mondiale due sfide alla Serbia. Poi anche Russia, Grecia e Francia A tredici anni dall’ultima partecipazione, la Nazionale tornerà a disputare un Campionato del Mondo. Quella che si giocherà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, sarà per gli Azzurri la rassegna iridata numero 9. Dopo aver vinto il primo girone di ...

La nazionale artisti Basket a sostegno della lotta contro i femminicidi : «Lo scopo dell'iniziativa - spiegano i promotori - è quello di sensibilizzare il mondo della pallacanestro e dello sport in generale, al problema sulle violenze perpetrate nei confronti delle donne. ...

Basket - Nazionale 3×3 Open Maschile : una vittoria ed una sconfitta nella giornata d’apertura : Nazionale 3×3 Open Maschile impegnata nelle qualificazioni al Campionato del Mondo Una vittoria e una sconfitta per l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup Qualifier, le qualificazioni al Campionato del Mondo, in corso a San Juan, in Porto Rico. La Nazionale 3×3 Open Maschile batte la Germania 14-11, ma poi cede contro il Canada 10-21. Domani 5 maggio la Nazionale Open 3×3 Maschile giocherà alle 18:40 contro la Francia, ...

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : la Nazionale maschile Open parte da Porto Rico : Fiba 3×3 World Cup Qualifier. La Nazionale 3×3 maschile Open parte per Porto Rico. Le impressioni del tecnico Capobianco La Nazionale maschile 3×3 Open è partita questa mattina dall’aeroPorto di Roma-Fiumicino per San Juan di Porto Rico dove dal 4 al 5 maggio parteciperà alle Fiba 3×3 World Cup Qualifier, le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2019. L’Italia è composta da Alessandro Corno (1992, 190, Corona ...