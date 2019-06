Baseball | Serie A1 2019 | due vittorie per Nettuno in una giornata condizionata dal

Baseball - Serie A1 2019 - 9a giornata : San Marino espugna Parma nell’unico anticipo : La Serie A1 di Baseball giunge alla sua nona giornata, e seconda di ritorno, con l’unico anticipo del venerdì, tra Parma e San Marino. Il Parma Clima non riesce a difendere le mura amiche, poiché di fronte c’è un ottimo San Marino, che approfitta nel terzo inning di un errore di Paolini per andare sullo 0-2 con le corse a casa base di Romero e Rondon. I padroni di casa non riescono mai a incidere realmente contro Quevedo, Perez e ...

Baseball - Serie A1 2019 - 8a giornata : San Marino supera Bologna - Nettuno travolge Castenaso - Parma si impone su Godo : Prima giornata di ritorno che va in archivio per il Baseball italiano di Serie A1 con una partita a senso unico e due lottate, in cui però a prevalere è sempre il fronte casalingo. Andiamo a vedere quello che è successo quest’oggi. Nettuno-Castenaso Facile vittoria di Nettuno, dopo i brividi di ieri, sul campo di Castenaso. Il City comincia subito con il piede sull’acceleratore, trovando cinque punti nel primo inning, non smettendo ...

Baseball - Serie A1 2019 : ennesimo successo per Bologna - vincono Nettuno e Parma : Nuova giornata di gare nella Serie A1 di Baseball 2019, la prima del girone di ritorno, che ha vissuto quest’oggi tre sfide, partendo dall’ennesimo successo della UnipolSai Bologna, capace di passare in vantaggio 1-0 nel quarto inning contro San Marino, incrementando poi sul 3-1 nel corso della sesta frazione, chiudendo sul 3-2. Scontro pieno di emozioni tra Castenaso e Nettuno, in cui agli emiliani non sono bastate le 16 valide ...

Baseball - Serie A1 2019 : doppio successo di Redipuglia su Godo nel recupero della quinta giornata : La Serie A1 di Baseball completa la sua fase di recupero della quinta giornata con il doppio match tra Redipuglia e Godo. Nel primo match Redipuglia la spunta con un doppio di Martini nel primo inning, un fuoricampo di Hidalgo nel quarto, una corsa a casa ancora di Martini: 3-0. Il secondo offre degli spunti in più: Hidalgo piazza un doppio da 3 RBI nella terza ripresa, Di Raffaele ed Evangelista (quest’ultimo su errore di Tonzar) ...

Baseball - Serie A1 2019 : doppio successo di San Marino contro Redipuglia nella settima giornata : settima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A1 di Baseball 2019, che quest’oggi ha visto in gara San Marino e Rangers Redipuglia, per due incontri ricchi di spettacolo ed emozioni, entrambi vinti dalla formazione allenata da Mauro Mazzotti. Un dominio, quello dei rossoblu, iniziato già dopo il secondo inning, con il fuoricampo di Celli, capace poi di raddoppiare il punteggio nella quarta frazione, volando sul 5-0 dopo ...

Baseball - Serie A1 2019 : nel prosieguo della 7a giornata Parma e Bologna si prendono la rivincita : Nel secondo giorno del settimo turno di Serie A1 di Baseball, tornano in campo Parma Clima e UnipolSai Bologna, impegnati rispettivamente contro Castenaso e Godo. Arrivano, in questo caso, le rivincite delle due sconfitte patite ventiquattr’ore fa. Godo-Bologna A Godo non c’è storia: la Fortitudo vola e piazza uno 0-14 che provoca l’interruzione della partita per manifesta dopo 7 inning. Nel giorno in cui Stefano Michelini ...

Baseball - Serie A1 2019 - 7a giornata : è il giovedì delle sorprese - Godo e Castenaso battono Bologna e Parma : La settima giornata del campionato di Serie A1 di Baseball comincia con due colpi non da poco: a cadere, infatti, sono la Fortitudo UnipolSai Bologna e il Parma Clima, battuti rispettivamente da Godo e Castenaso. Entrambe le finaliste dello scorso campionato saranno impegnate in European Cup nella prossima settimana, ragion per cui il settimo turno è iniziato in anticipo rispetto al solito.. Godo-Bologna La formazione di casa passa in vantaggio ...

Baseball - Serie A1 - 6a giornata : Godo sorprende San Marino - ok Bologna e Nettuno : La sesta giornata del campionato di Serie A1 di Baseball si conclude con la sorpresa che pochi s’aspettavano: Godo, nel secondo match della sfida, batte San Marino. Successi, invece, per Bologna contro Castenaso e (per due volte) di Nettuno su Redipuglia. San Marino-Godo Grande è la sorpresa per quel che succede a San Marino: Godo riesce a vincere su uno dei campi più complessi d’Italia. Il primo ad andare a segno è Lorenzo Di ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna resta a punteggio pieno - vince anche San Marino : Sesta giornata di gare nella Serie A1 di Baseball 2019 che è iniziata nel segno della capolista, con la UnipolSai Bologna ancora a punteggio pieno, in virtù del successo, il nono consecutivo, maturato contro Castenaso, in una partita più difficile del previsto sin dall’inizio. Dopo aver messo a segno due corse nel primo inning, i campioni in carica si sono fatti subito rimontare nella seconda frazione sul 2-2, sbloccando poi la situazione ...

Baseball - Serie A1 2019 : Parma batte Nettuno 11-10 - rinviate le altre gare di giornata : Il maltempo non sembra dare tregua al calendario della Serie A1 di Baseball 2019, che del quinto turno ha visto disputarsi solamente una gara nella giornata odierna, rappresentata dallo scontro tra Nettuno e Parma. Dopo l’11-4 di gara-1, i laziali non sono riusciti ad imporsi anche quest’oggi, pur dominando il primo inning, con le valide di Rodriguez, Angulo, Alvarez, Vazquez, Sparagna e Garbella che hanno permesso ai padroni di casa ...

Baseball - Serie A1 - 5a giornata : Nettuno travolge Parma - San Marino di misura su Castenaso : Si sono giocati poche ore fa i primi due incontri della quinta giornata del campionato di Serie A1 di Baseball. Una vittoria netta e un successo con il minimo distacco possibile sono stati i due risultati che si sono avuti sui due campi oggi impegnati. Andiamo a vedere tutto nei dettagli. Nettuno-Parma 11-4 in favore della squadra di casa allo Steno Borghese per questo primo incontro dei due in programma nel giro di ventiquattr’ore. ...

Baseball - Serie A1 2019 : riposa Bologna - Parma affronta Nettuno nella quinta giornata : La Serie A1 di Baseball 2019 è giunta alla sua giornata numero 5, che si svolgerà tra domani e dopodomani, precisamente nelle giornate del 17 e 18 maggio, per tre doppie sfide che ci diranno molto per l’avvenire del campionato, ma che comunque vada vedrà ancora la UnipolSai Bologna in testa alla classifica a punteggio pieno, dato il turno di riposo osservato dalla formazione del manager Daniele Frignani. Ad affrontarsi saranno però la ...

Baseball - Serie A1 - 4a giornata : Bologna travolge Nettuno - Parma rischia tantissimo nel primo match con Redipuglia : Molte emozioni nel quarto turno di Serie A1 di Baseball, che ha visto scendere in campo quattro incontri (dei quali uno è stato sospeso per pioggia e riprenderà oltre la mezzanotte). Di seguito il riepilogo di quanto accaduto nelle partite giocate oggi. Bologna-Nettuno La Fortitudo UnipolSai replica in maniera ancora più netta il successo di ieri. Non c’è inning in cui i padroni di casa rimangano senza punti, lasciando il City a secco sul ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna vince ancora - Nettuno sconfitto per 10-4 : La UnipolSai Bologna non ne sbaglia una, e nell’anticipo della quarta giornata della Serie A1 di Baseball 2019 prosegue la sua striscia vincente, sconfiggendo 10-4 Nettuno, al termine di un dominio iniziato nel secondo inning, quando ben 5 valide portano il punteggio sul 5-0. I laziali provano una reazione, ma i fuoricampo di Leonora, Dobboletta e Mavral si rivelano letali, con il tabellino che recita 9-1 dopo la sesta frazione, e culmina ...