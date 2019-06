Barack e Michelle Obama ospiti nella villa di Clooney sul Lago di Como FOTO

Barack e Michelle Obama approdano su Spotify : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaLe voci di Barack e Michelle Obama si potranno ascoltare presto su Spotify. L’ex coppia ...

Barack e Michelle Obama produrranno un podcast per Spotify : Michelle e Barack Obama (foto: JIM YOUNG/AFP/Getty Images) In un futuro molto prossimo su Spotify si potranno anche ascoltare podcast registrati da Barack e Michelle Obama. L’ex coppia presidenziale ha stretto un accordo pluriennale con il servizio di musica in streaming on demand per “produrre, sviluppare e prestare la voce” a file audio che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma. La notizia, che era già nell’aria da ...

Barack e Michelle Obama realizzeranno alcuni podcast in esclusiva per Spotify : L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la moglie Michelle hanno siglato un accordo con Spotify per realizzare una serie di podcast in esclusiva per il servizio di streaming. «Gli Obama – si legge nel comunicato diffuso da Spotify

Michelle e Barack Obama sono sempre un gran bel vedere. I due sono il prototipo della ...

Ecco i progetti a cui stanno lavorando Barack e Michelle Obama per Netflix : Tutti i progetti a cui stanno lavorando Barack e Michelle Obama per Netflix, attraverso la loro casa di produzione Higher Ground. Tempo fa l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, insieme alla moglie Michelle, hanno annunciato un accordo di produzione con Netflix, per la loro neonata casa di produzione, Higher Ground. L’obiettivo degli Obama è quello di creare contenuti per tutti i tipi di pubblico, con produzioni che ...

7 film e serie tv che Barack e Michelle Obama lanceranno su Netflix : (foto: Getty Images) Già nel maggio 2018 Barack e Michelle Obama avevano annunciato un accordo pluriennale con Netflix per la produzione di diversi titoli destinati alla piattaforma attraverso la loro casa di produzione Higher Ground. In questi giorni l’ex presidente degli Stati Uniti e la first lady, di recente in testa alle classifiche dei libri con la sua autobiografia Becoming, hanno ufficializzati quali saranno i primi sette progetti ...