oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Prestazione monumentale diche è entrata in una nuova dimensione saltando addirittura 6.64 metri (+ 0.2 m/s di vento). La figlia di Fiona May e di Gianni si è scatenata in occasione dei Campionati Italiani Allievi che si stanno disputando ad Agropoli (in provincia di Salerno) e ha compiuto un balzo: si tratta del primato nazionale under 18 e under 20 (meglio del 6.55 siglato da Maria Chiara Baccini nel 1998). L’atleta della Firenze Marathon ha entusiasmato il pubblico con una gara in progressione: esordio con 6.44, poi cresce alla seconda prova (6.49), alla quinta stampa 6.54 e all’ultimo piazza la zampata da urlo che vale l’ingresso nella top ten italiana assoluta dove primeggia sua mamma Fiona col record nazionale (7.11,è al momento ottava). La toscana ha anche siglato la miglior prestazione mondiale stagionale under 20, ...

OA_Sport : Atletica, Larissa Iapichino straripante: volo fantasmagorico, salto cosmico a 6.64! La figlia di Fiona May si esalta - Pagliarafabio : RT @atleticaitalia: #atletica ???? #allievi2019 Larissa Iapichino salta subito lontano: 6,44 (-1.0) al primo salto di FINALE, è la seconda U… - firenzeatletica : ~6,64 per Larissa Iapichino, che vince il Titolo Italiano stabilendo la Miglior Prestazione Italiana di sempre!!… -