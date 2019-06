Atletica | Larissa Iapichino | “Il 6 64 mi sembra impossibile | ho fatto una serie mostruosa”

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019)ricorderà per sempre questa giornata, ad Agropoli (in provincia di Salerno) ha saltato 6.64 metri e ha così siglato il record italiano under 20 in occasione dei Campionati Allievi. La figlia di Fiona May ha timbrato la miglior prestazione mondiale stagionale under 20 ed è entrata nella top ten assoluta del salto in lungo italiano, la 16enne toscana è al momento in ottava posizione nella classifica capeggiata da sua mamma. La giovane ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fidal: “Mi, non riesco a realizzare cosa ho! La verità è che il 6,54 al quinto salto mi ha lasciata un po’ perplessa, mancava un solo centimetro al record italiano e non poteva finire così. In quel momento mi sono detta:, hai l’ultimo tentativo, hai già vinto il tuo titolo, divertiti, corri in spinta, stacca e chiudi bene per rubare qualche centimetro… ...

