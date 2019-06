Atletica – European Games di Minsk | domani si comincia | quindici azzurri nel girone di

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019)il primo turno deglicon Fofana negli ostacoli, Strati nel lungo, Herrera-Cattaneo nei 100 È l’ora deglidi(Bielorussia): nel pomeriggio ultima sgambata per gliallo stadio Dinamo che da domenica 23 giugno ospiterà la nuova formula della “Dynamic New Athletics”. Ildi qualificazione scatterà alle 13.24 italiane (le 14.24 di) e in un paio d’ore glisfideranno Estonia, Francia, Romania, Slovenia e la selezione russa. In ognuna delle prime otto prove il primo classificato conquista 12 punti, poi 10, 8, 6, 4 e 2, e sulla base dei punteggi ottenuti si determinano i distacchi nella staffetta “The Hunt” (800-600-400-200), la caccia al tesoro finale. Il primo deiimpegnati è Federico Cattaneo nei 100 metri, alle 13.24, in seconda corsia. Alle 13.28 iniziano i salti di Laura Strati che nel lungo ...

