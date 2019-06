Ascolti tv venerdì 21 giugno 2019

Ascolti Tv Venerdì 21 giugno - La Sai L’ultima? 21.1% La Traviata 12.5% : Ascolti Tv Venerdì 21 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)La Traviata – Rai 1 – 1.92 milioni e 12.5%La Sai l’ultima? – Canale 5 – 3.474 milioni e 21.1%Francia – Croazia U.21 – Rai 2 – milioni e %Battleship – Italia 1 – milioni e %Changeling – Rete 4 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %Propaganda – La7 – mila e %La ...

Ascolti TV | Venerdì 14 giugno 2019. La Ballata per Genova vince con il 18.5% : Ballata per Genova - Gino Paoli Su Rai1 Ballata per Genova ha conquistato 3.164.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 La Battaglia di Hacksaw Ridge ha raccolto davanti al video 1.471.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Doppio Ricatto, doppio inganno ha interessato 1.171.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3 ha catturato l’attenzione di 1.123.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 ...

Ascolti tv - dati auditel venerdì 14 giugno All Together Now batte Don Matteo : Ascolti tv, prime time La semifinale di All Together Now ha vinto la gara degli Ascolti riuscendo persino a superare la replica di Don Matteo. Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax ha ottenuto una media di 2 milioni 580mila spettatori pari al 16.27%,. Su Rai1 i primi due episodi, in replica, della serie Don Matteo 11 hanno fatto segnare 2 milioni 433mila con il 13.4%. Da segnalare, su Rai2, il risultato della serata evento ...

Ascolti tv venerdì 7 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Buon Compleanno Pippo ha registrato nell'anteprima 3.591.000 telespettatori, share 18% e nel programma un netto di 4.201.000, 22,90%. Su Rai 2 Il film Ossessione Omicida ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 5%. Su Rai 3 Il film Smetto quando voglio: Masterclass ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,1%. Su Canale 5 Il film Atomica Bionda ha registrato 1.400.000 telespettatori, share 7,6%. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 7 giugno 2019. I festeggiamenti per gli 83 anni di Baudo al 22.9% : Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 Buon Compleanno… Pippo ha conquistato 4.201.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 Atomica Bionda ha raccolto davanti al video 1.400.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 No Good Deeds – Ossessione Omicida ha interessato 1.043.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Il Cosmo sul comò ha catturato l’attenzione di 1.272.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Smetto ...

