Ascolti tv | l’Auditel premia ‘La sai l’ultima?’ di Ezio Greggio | solo seconda La Traviata

tvzap.kataweb

(Di sabato 22 giugno 2019) Ottimo debutto per la nuova stagione del varietà condotto daLa sai l’ultima? – Digital edition su Canale 5: 3.474.000 spettatori e il 21.14% di share. Mentre si fermano a 2 milioni e 52mila, con uno share medio del 12,2%, i telespettatori che hanno seguito, ieri su Rai1, La, nell’allestimento di Franco Zeffirelli in diretta mondovisione dall’Arena di Verona: il primo atto dell’opera firmata in regia dal maestro fiorentino recentemente scomparso, in particolare, è stato il più visto dei tre, con 2 milioni e 790mila spettatori e uno share del 14,4%.tv, il resto del prime time In prime time seguono: su Rai2 la diretta di Francia-Croazia, che ha chiuso lagiornata del girone C dell’Europeo Under 21 seguita da 1 milione e 219mila, con uno share del 6,4%. Su Italia 1 il film “Battleship” ha ottenuto ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri, La Traviata vs La Sai L’ultima? | Dati Auditel 21 giugno 2019 - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ascolti Tv Auditel: La sai l'ultima? Canale 5 sbeffeggia Rai1 e la Clerici - Affaritaliani : La sai l'ultima? Canale 5 sbeffeggia Rai1 e la Clerici -