Allerta Meteo | Estofex lancia un allarme pesantissimo | rischio di tornado | grandine molto

(Di sabato 22 giugno 2019)– Sono ore di forte maltempo al Nord. Dopo il violento nubifragio e le forti grandinate che ieri hanno colpito Torino e le aree circostanti, oltre ai danni gravissimi, purtroppo arriva anche la notizia di una vittima. Stamattina, nubifragio e grandinata anche su Milano. E il maltempo incombe ancoraminaccioso sulle regioni settentrionali dell’Italia e molte altre zone dell’Europa orientale. In particolare, per una piccola area del Nord-Est,(European Storm Forecast Experiment) hato unavviso:di livello 3 principalmente perdi grandi dimensioni e in misura minore pere forti raffiche di vento. Livello 3 anche per parti della vicina Croazia, principalmente perdi grandi dimensioni e in misura minore per forti raffiche di vento. Livello 1 e 2 per il Nord Italia in generale, Austria sudorientale, ...

