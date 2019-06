WWE RAW e Smackdown – Report | risultati e highlights ultime puntate | momento magico per

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : John Cena parla delle vecchie glorie e della delicatissima scelta del ritiro : John Cena VERSO IL ritiro – Lontano dalle scene da diverso tempo, l’ex rapper di Boston, come sappiamo, ha sempre meno tempo per il wrestling visti gli impegni fra cinema, pubblicità e televisione. Le sue ultime dichiarazioni lo allontanano ancora di più dalla WWE anche se siamo certi che per lui Vince McMahon troverebbe sempre un buco: “Penso che la scelta di finire la carriera dipenda da ciò che pensa di sé quella stessa ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : Big E di nuovo sul ring - ora il New Day è di nuovo al completo : Benvenuti ad un nuovo resoconto degli show televisivi della WWE. Oggi parliamo di Smackdown, che come sempre si tiene 24 ore dopo l’ultima puntata di RAW. Ad aprire la serata è The Miz, che con grande fegato chiama su ring il suo acerrimo nemico Shane McMahon, il quale si palesa con i suoi due scudieri Drew McIntyre ed Elias. Come al solito Miz e Shane sono re del microfono ed entrambi cercano di rubarsi la scena a vicenda. Dopo diverse ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : abbiamo dei nuovi campioni di coppia : A San Josè in California è tempo della puntata di RAW post Super Show-Down, evento che tanto ha fatto discutere nel bene e nel male. Ad aprire le danze è il campione Universale Seth Rollins che, ancora con un’ampia fasciatura al costato, si presenta carico a mille con in mano la sedie con cui ha fermato Brock Lesnar proprio in Arabia Saudita. Il Beast Killer si trova subito a dover discutere prima con Baron Corbin (pronto alla rivincita a ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : tutto pronto per la 25esima edizione di Take Over : NXT Take Over XXV, CARD PAZZESCA – A bridgeport nel Connecticut si scriverà la storia. Sarà infatti il 25esimo ppv targato NXT e come sempre quanto si legge la parola Take Over si sa che gli incontri previsti non deluderanno, tanto che spesso il rating di questi show a livello di qualità del lottato superano anche quelli dei ppv dei due brand maggiori. Avremo Matt Riddle contro Rodney Strong in un single match fra due tipi di wrestler ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : title shot per Baron Corbin! Eco chi sfiderà a Super Show-Down : Penultima puntata di RAW prima di Super Show-Down, ppv che si terrà al King Abdullah Stadiu di Jeddah in Arabia Saudita il prossimo 7 giugno. La puntata si apre con tre big sul ring. Il campione WWE Kofi Kingston, quello Universale Seth Rollins e un inedito Brock Lesnar decisamente più voglioso di intrattenere sia con mimica che al microfono rispetto al passato. Il suo manager Paul Heyman avrebbe dovuto annunciare contro quale avversario il suo ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : a Super Show-Down ci sarà un dream mach inedito : FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scena Super Show-Down con una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : Mick Foley presenta il nuovo titolo della federazione! : Gli anti WWE continuano a criticare Stamford ma in queste ultime settimane gli show sono di altissimo livello sia nel lottato sia nelle storyline. E soprattutto non stano mancando i colpi di scena. Ad Albany NY va in scena la puntata di RAW post Money in the bank (qui il Report completo) e sul ring si palesano subito pezzi da 90. Prima il nuovo (a sorpresa) mr. Money in the Bank Brock Lesnar accompagnato dal fido Paul Heyman. Quindi i due ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : Clamoroso a Londra! Braun Strowman estromesso dal MITB Ladder match ecco così lotterà al suo posto : Londra si sa, è la capitale europea del wrestling WWE. Lo è da sempre visto i numerosi show anche televisivi della federazione e lo è ancora di più dopo la fondazione di NXT UK. E alla O2Arena è andata in scena una puntata di RAW pre Money in the Bank davvero elettrizzante. Il primo ad arrivare sullo stage è The Miz che dopo la sua solita propaganda contro Shane McMahon in vista del loro steel cage match, chiama sul ring Roman Reigns. A ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : Goldberg sarà sul ring per il prossimo evento in Arabia Saudita. Ma contro chi? : Goldberg A JEDDAH – Dopo Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, la WWE tornerà per la terza volta in Arabia Saudita per uno show che dovrebbe prendere il nome di Sand of time. La data prevista è il 7 giugno, dopo Money in the bank e prima di Backlash. Cosi come le scorse edizioni dell’evento di Jeddah sono previste diverse leggende come Brock Lesnar, che ha da poco ufficializzato il ritiro dalla UFC, Undertaker e Goldberg. Quello più ...

WWE RAW - report - risultati e highlights ultima puntata : Roman Reigns torna nello show rosso come “wild card” - ma per lui finisce male : puntata scoppiettante di RAW in quel di Cincinnati, città natale dell’appena “epurato” Dean Ambrose. E non poteva essere altrimenti, come ogni volta che sul ring si palesa il capo dei capi della WWE ovvero mister Vince McMahon. In men che non si dica sullo stage arrivano da Smackdown Live Roman Reigns (la sua presenza era già annunciata), il campione WWE Kofi Kingston e Daniel Bryan. Ognuno pretende qualcosa dal chairman, che ...

Il wrestling WWE sbarca su OA Sport : news - report e curiosità sui roster di RAW - Smackdown ed NXT : Amato, odiato, criticato (spesso da chi non lo conosce a fondo), idolatrato, eSportato e imitato. Il wrestling targato WWE fa parte della cultura americana da decenni ed è entrato in quella italiana (di nicchia) attorno alla metà degli anni ’80 quando, chi scrive, seguiva su Italia 1 le mitiche telecronache di Dan Peterson. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, il wrestling ha cambiato pelle dall’attitude era alla PGA era. ...