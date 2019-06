Volleyball Nations League maschile – Che spettacolo gli azzurri a Milano | Serbia ko 3-0

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Debutto vincente per l’Italia all’Allianz Coud di, glibattono 3-0 laTutto facile per l’Italia nella gara d’esordio all’Allianz Cloud di. Nel primo match del quarto round dellaglibattono laper 3-0 (26-24, 25-19, 25-22) e proseguono la striscia positiva iniziata con le tre vittorie consecutive conquistate in Bulgaria. Per l’avvio di gara il ct Chicco Blengini schiera in campo il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Oreste Cavuto e Oleg Antonov, i centrali Matteo Piano e Roberto Russo, l’opposto Giulio Pinali e il libero Fabio Balaso. Larisponde con Cirovic, Lisinac, Luburic, Kujundžić, Krsmanovic, Jovovic e il libero Pekovic. Domani l’Italia sarà di nuovo in campo alle 20 all’Allianz Cloud diper la seconda partita della Pool 14 contro l’Argentina. Francesco ...

Federvolley : #VNLWomen #Perugia S-T-R-E-P-I-T-O-S-E #LaNazionale conquista la decima e vola alla #FinalSix Tanti RT per le… - Coninews : AZZURRE IRRESISTIBILIIIIIII! ?? A Perugia l'Italia piega la Corea del Sud 3-1 e infila la nona vittoria in Nations L… - Federvolley : #VNLWomen #Perugia F-A-N-T-A-S-T-I-C-H-E Arriva il nono successo e primo posto in classifica per #LaNazionale ???? Ta… -