Volley | Nations League 2019 | Italia-Serbia 3-0 Blengini | “Gli azzurri sentono di valere

Volley - Nations League 2019 : Italia-Serbia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Giannelli divino - Antonov super - Pinali top : L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-0 all’Allianz Cloud di Milano e ha conquistato l’ottava vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con autorevolezza e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. SIMONE Giannelli: 9. Migliore in campo senza ombra di dubbio, gioca una delle migliori partite dell’anno ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Serbia 3-0 - azzurri indemonati al PalaLido di Milano! Ottava vittoria - Final Six nel mirino : L’Italia continua a stupire, fa stropicciare gli occhi per la qualità del gioco espresso e riesce a strabiliare il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano surclassando la Serbia con un sonoro 3-0 (26-24; 25-19; 25-22) in appena 85 minuti di gioco. Show assoluto della nostra Nazionale che inaugura al meglio l’ex PalaLido, aperto ufficialmente nella giornata odierna con la Nations League 2019 di Volley maschile. I ragazzi del CT ...

LIVE Italia-Serbia 3-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : un super Giannelli trascina gli azzurri al successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 25-22 La partita si chiude con il primo tempo di Piano! Italia batte Serbia 3-0 (26-24, 25-19, 25-22). 24-22 Recine serve male. 24-21 Pinali regala tre match point all’Italia. 23-21 Pallonetto di Krsmanovic. 23-20 Diagonale magnifico ad alta difficoltà messo a segno da ...

LIVE Italia-Serbia 2-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 12-8 nel terzo set - Giannelli gigantesco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-14 Pipe di Kujundzic. 18-13 Antonov stampa Vucicevic! 17-13 Ci pensa Lavia con il mani fuori. 16-13 Attacco di Pinali troppo profondo, non bisogna perdere la concentrazione. 16-12 Murato Giannelli. 16-11 Kujundzic serve in rete. 15-11 Scappa via la battuta a Russo. 15-10 Pallonetto di Lavia splendido. 14-9 Primo tempo micidiale di Russo. 13-9 Sbaglia anche Lisinac. 12-9 Il servizio di ...

LIVE Italia-Serbia 0-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 12-14 - avvio in salita per gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Russo risponde con la stessa moneta. 17-18 Primo tempo di Lisinac. 17-17 Kujundzic colpisce in diagonale. 17-16 ALTRO ACEEEEE DI GIANNELLI!! Il capitano si sta caricando l’Italia sulle spalle. 16-16 ACE DI GIANNELLI! 15-16 Mani out importante di Pinali. 14-16 Free ball giocata bene da Kujundzic. 14-15 Luburic passa in parallela al terzo tentativo. 14-14 ANCORA MURATO LUBURIC! ...

LIVE Italia-Serbia 0-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:55 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve si parte. 19:50 Assenze pesanti anche tra le fila serbe: mancheranno infatti i fenomeni Atanasijevic, Kovacevic e Podrascanin, mentre bisognerà fare attenzione a Jovovic e Luburic. 19:45 Stasera però la compagine nostrana dovrà fare a meno del trascinatore azzurro della competizione, vale a dire l’infortunato Gabriele Nelli. Ci ...

LIVE Italia-Serbia Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : sfida cruciale a Milano per le Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. All’Allianz Cloud di Milano, rinnovato PalaLido che oggi apre ufficialmente i propri battenti, andrà in scena un incontro fondamentale per le ambizioni degli azzurri che occupano il terzo posto in classifica generale e che inseguono la ...

Volley - Nations League 2019 : gli azzurri accolgono la Serbia nella prima al Palalido - sfida complicata per restare in quota : Si apre con un sfida decisamente delicata la quarta tappa della Nations League 2019 di Volley maschile nella quale saranno impegnati gli azzurri di Chicco Blengini. Nell’occasione la Nazionale italiana ritroverà il sostegno del proprio pubblico e soprattutto inaugurerà a livello internazionale (conclusi finalmente gli interminabili lavori degli ultimi anni) il Palalido di Milano, il cui nuovo nome sarà Allianz Cloud. La prima delle tre ...

Italia-Serbia Volley - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi venerdì 21 giugno si gioca Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo all’Allianz Cloud di Milano che apre i battenti per la prima volta: l’ex Pala Lido è stato inaugurato soltanto settimana scorsa e proprio oggi ospiterà il suo primo grande evento sportivo, si preannuncia spettacolo nel capoluogo meneghino dove incomincia la quarta tappa del prestigioso torneo ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia sfida la Serbia domani all’Allianz Cloud : Volleyball Nations League: domani gli azzurri incontrano la Serbia all’Allianz Cloud Milano. Le partite del quarto round della Volleyball Nations League domani inaugureranno ufficialmente il rinnovato PalaLido di Milano, ora Allianz Cloud. All’interno dell’impianto milanese L’Italia del ct Chicco Blengini sfiderà Serbia (21 giugno), Argentina (22 giugno) e Polonia (23 giugno). In tutte e tre le giornate di gare gli azzurri scenderanno in ...

Volleyball Nations League - Italia sconfitta dal Belgio : le azzurre chiudono al quarto posto : La Nazionale femminile chiude al quarto posto in classifica generale dietro Cina, Stati Uniti e Brasile Si è chiusa con una sconfitta 2-3 (25-12, 20-25, 25-16, 14-25, 10-15) per mano del Belgio la fase preliminare della Volleyball Nations League della la nazionale Italiana femminile. Gli undici successi e i 34 punti ottenuti piazzano le ragazze di Mazzanti al quarto posto nella classifica generale, dietro a Cina, Stati Uniti e Brasile (ora ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Final Six importanti per programmare il percorso di qualificazione olimpica” : Sconfitta indolore per la Nazionale di pallavolo femminile: oggi si è chiusa la fase preliminare della Nations League 2019 per le azzurre che sono state battute per 3-2 dal Belgio. Per la banda di Mazzanti quarto posto in classifica e ora potranno pensare alla Final Six del prestigioso torneo internazionale che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Andiamo a leggere le parole delle azzurre nel post gara alla FederVolley. DAVIDE ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : La Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio, le migliori sei squadre della fase preliminare si sono qualificate agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che si preannunciano altamente spettacolari e avvincenti. Sono previsti due gironi da tre formazioni ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : le qualificate e le avversarie dell’Italia. Azzurre con Cina e Turchia : L’Italia parteciperà alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le Azzurre scenderanno in campo negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. All’evento saranno presenti le migliori sei squadre della fase preliminare che verranno suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni gruppo accederanno poi alle ...