VIDEO Respinta l’istanza della Ferrari sul caso Vettel | documenti giudicati irrilevanti

(Di venerdì 21 giugno 2019) Non è stata accolta l'istanza presentata dallain merito alla penalità di 5 secondi inflitta a Sebastiandurante il GP del Canada per aver ostacolato Lewis Hamilton al rientro sul tracciato dopo un fuori pista. La Commissione Giudicante si è espressa a Le Castellet dopo aver visionato i settepresenti dal Cavallino Rampante, le telemetrie e isono statinon rilevanti e dunque la decisione presa a Montreal è stata confermata: penalità di 5" a, vittoria così a Lewis Hamilton davanti al tedesco. Di seguito ilsentenza.ISTANZA, CONFERMATA PENALITA' A:

