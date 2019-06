VIDEO Dinamo Sassari Venezia | 87-77 | highlights | Pozzecco esulta | De Raffaele

VIDEO/ Venezia Sassari - 66-80 - : highlights - la Dinamo porta in parità la serie : Video Venezia Sassari, risultato finale 66-80,: highlights della partita, valida come gara 2 delle finali scudetto per i play off di basket della serie A1.

VIDEO/ Sassari Milano - 108-96 dts - : highlights - la Dinamo vola in finale - basket A1 - : Video Sassari Milano, risultato finale 108-96 dts,: altra vittoria della Dinamo, che dopo un overtime vola in finale scudetto eliminando l'Olimpia.

VIDEO Premiazione della Dinamo Sassari - vittoriosa della FIBA Europe Cup! Tutte le emozioni dei sardi : Questa sera la Dinamo Sassari ha fatto la storia. La FIBA Europe Cup ha ancora italici grazie alla fantastica vittoria nella finale della squadra sarda contro i tedeschi del Wurzburg. Una vittoria per 81-79 che ha dato seguito al successo della gara d’andata in Sardegna. Per la compagine di Gianmarco Pozzecco si tratta del primo titolo Europeo. Protagonista del match Dyshawn Pierre, miglior marcatore della Dinamo con 19 punti. Riviviamo i ...

VIDEO Dinamo Sassari epica - vinta la FIBA Europe Cup! Riviviamo la finale contro il Wurzburg : Una serata che rimarrà nel cuore e nel cervello per la Dinamo Sassari. La FIBA Europe Cup resta in Italia e questo lo si deve all’epica vittoria nella finale della competizione continentale della squadra di Gianmarco Pozzecco contro i tedeschi del Wurzburg. Una vittoria per 81-79 che ha dato seguito al successo della gara d’andata in Sardegna. Per la compagine del “Poz” si tratta del primo storico titolo Europeo. ...

Dinamo Sassari - Pozzecco motivatore : il VIDEO del discorso pre partita : ''Nessuno vi ricorderà se perderete una stupida partita ma, se vincerete, tutti si ricorderanno che sarete andati in finale. Adesso andiamo in campo e prendiamoci questa finale'': con queste parole ...

VIDEO Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg 89-84 - highlights e sintesi della partita. Rashawn Thomas trascina i sardi alla vittoria nella finale d’andata : Il primo capitolo della finale di FIBA Europe Cup va alla Dinamo Sassari: 89-84 il punteggio conclusivo contro i tedeschi del s.Oliver Würzburg. Al PalaSerradimigni la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è protagonista di una buona prova, con Rashawn Thomas a fare da trascinatore con un grandissimo primo tempo e con 27 punti, mentre a dare una spinta decisiva ci pensano Marco Spissu e Achille Polonara, protagonisti di un grande finale di ...