VIDEO Charles Leclerc | “Difficile prendere le Mercedes | sono molto forti”

VIDEO Charles Leclerc - si staccano pezzi di vernice nel box della Ferrari! Problemi nel GP Canada F1 : Si staccano pezzi di vernice nel box di Charles Leclerc durante le prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco, che ha concluso la sessione al secondo posto in classifica attardato di 139 millesimi da Sebastian Vettel, ha avuto infatti dei Problemi nel suo garage dove si sono staccati dei tasselli del pavimento che hanno avuto delle ripercussioni sugli pneumatici del pilota Ferrari. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Canada 2019 : “La Mercedes resta davanti - possiamo sfruttare il nostro motore” : Si apre con il sorriso per Charles Leclerc il sabato del Gran Premio del Canada di Formula Uno. Il pilota monegasco, infatti, spiega di avere trovato buona fiducia con la sua Ferrari, specialmente passando dalla prima sessione di prove libere alla seconda. La SF90 ha dimostrato di avere buon ritmo sul fronte gara e velocità sul giro secco, ma come spiega il classe 1997 sarà ancora una volta la Mercedes la vettura da battere nel corso delle ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL ...

VIDEO Charles Leclerc al Mugello : “Impressionante l’ambiente e la passione che c’è qui - è la mia prima volta a vedere la MotoGP” : Tra i numerosissimi ospiti che sono accorsi per lo spettacolo del GP d’Italia al Mugello c’è stato anche il pilota di F1 della Ferrari Charles Leclerc, che dopo il disastroso weekend a Monte Carlo si rilassa sul circuito fiorentino prima di preparare i bagagli per l’imminente GP del Canada che si terrà a Montreal sul Circuito Gilles Villeneuve, settimana prossima. Il monegasco, nel pregara ai microfoni di SkySport, ha ammesso ...

VIDEO Charles Leclerc : “Mi sono divertito all’inizio - ma non è andata a buon fine. Concentriamoci sul futuro” : Charles Leclerc ha concluso il GP Monaco 2019 con un mesto ritiro dopo il contatto con Hulkenberg in fase di sorpasso. Il monegasco cercava la rimonta dalle retrovie, ha compiuto due sorpassi da urlo su Norris e Grosjean ma poi ha commesso una sbavatura e ha dovuto dire addio alla risalita. Il pilota della Ferrari ha commentato al termine della gara: “Devo imparare da questa lezione: prima la qualifica, poi in gara mi sono divertito ...

Eliminazione in Q1 e sedicesimo posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: "Su una pista come Monaco non dobbiamo permetterci di restare fuori in Q1, domani sarà un giorno molto difficile, perché non si sorpassa".

Nel corso della Q1 del GP di Monaco di F1 il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato clamorosamente eliminato, non rientrando tra i migliori 15 per prendere parte alla Q2. Gravissimo l'errore strategico della Rossa, che riteneva sufficiente il tempo del monegasco, beffato proprio nel GP di casa.

Charles Leclerc ha firmato il giro più veloce nel corso delle prove libere 3 del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha timbrato una tornata da urlo ed è così riuscito a precedere le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas: riuscirà a ripetersi anche nel corso delle qualifiche e a conquistare una pole position che avrebbe dell'incredibile? Il monegasco è però sotto investigazione perché non avrebbe

VIDEO Mattia Binotto : “Charles Leclerc diventerà un pilota competo - deve fare esperienza” : La stagione della Ferrari è incominciata molto male con prestazioni sottotono mentre la Mercedes ha conquistato cinque doppiette consecutive. Charles Leclerc ha debuttato al volante della Rossa, ha commesso un errore importante durante le qualifiche di Baku ed è stato sfortunato in Bahrein quando è stato abbandonato dalla vettura. Il team principal Mattia Binotto ha parlato di lui ai microfoni di Sky Sport: “Charles Leclerc deve fare ...

VIDEO Charles Leclerc guadagna su Hamilton a Monaco - in quali settori la Ferrari è più veloce? : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno dominato le prove libere del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Le Mercedes hanno giganteggiato lungo le stradine di Montecarlo e hanno inflitto dei distacchi importanti a Ferrari e Red Bull sia in simulazione qualifica che sul passo gare: le Frecce d’Argento sembrano essere indirizzate verso la sesta doppietta consecutiva in questa apertura di campionato e vogliono definitivamente tagliare ...

VIDEO Casco Charles Leclerc - la dedica al papà e a Jules Bianchi per il GP Monaco : Charles Leclerc utilizzerà un Casco speciale in occasione del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa ha voluto ricordare il compianto papà Hervé e Jules Bianchi con una creazione pensata appositamente per il lungo weekend di Montecarlo, il pilota della Ferrari cercherà di essere grande protagonista lungo le stradine del Principato. Di seguito il VIDEO del nuovo Casco di Charles Leclerc con la dedica al papà e a Jules ...

VIDEO Charles Leclerc - giro on-board sulla Ferrari a Montecarlo : GP Monaco per il pilota di casa : Charles Leclerc ha incominciato il weekend riservato al GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Si tratta del Gran Premio di casa per il pilota della Ferrari che è nato e cresciuto a Montecarlo, il giovane alfiere della Rossa è sceso in pista nella giornata di giovedì per i primi due turni di prove libere e la sua speranza è naturalmente quella di essere competitivo in vista della gara di domenica: il Cavallino Rampante ha sofferto in ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Era normale avere qualche problema con i nuovi pezzi - quindi tutto ok” : Charles Leclerc sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna 2019 di F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara? Charles Leclerc ha concluso a ...