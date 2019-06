Vicenza - espulso albanese pericoloso : lunghissima serie di reati : Federico Garau Tante le denunce collezionate dallo straniero, considerato socialmente pericoloso e spesso affidato a strutture protette. Oltre a girare nudo per strada, ai maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie ed alle liti scoppiate con vicini e sconosciuti incontrati al bar, anche una doccia all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale San Bassiano È stato finalmente espulso dal territorio nazionale un cittadino ...

Vicenza - attacca controllore e ferisce due agenti : nigeriano espulso : Lo straniero è stato arrestato in stazione dopo un'ora di disordini: durante il giudizio direttissimo è stato lui stesso a richiedere al giudice di poter far ritorno in Nigeria. Paura alla stazione ferroviaria di Vicenza durante lo scorso lunedì, a causa dei disordini procurati da uno straniero.-- Isaiah Agboe, clandestino nigeriano di 31 anni senza fissa dimora, si trovava a bordo del Frecciarossa diretto a Torino, quando intorno alle 20:45 è ...