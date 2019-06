Vicenza | espulso albanese pericoloso | lunghissima serie di reati

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Federico Garau Tante le denunce collezionate dallo straniero, considerato socialmentee spesso affidato a strutture protette. Oltre a girare nudo per strada, ai maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie ed alle liti scoppiate con vicini e sconosciuti incontrati al bar, anche una doccia all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale San Bassiano È stato finalmentedal territorio nazionale un cittadinoresidente a Valbrenta (), noto alle forze dell'ordine per essersi reso responsabile di innumerevoli disordini ed episodi violenti. A fare ritorno in patria, nella giornata di ieri, è il 59enne Hoxha Edmond, che durante il suo soggiorno in Italia è riuscito a collezionare una lungadi. Oltre ad innumerevoli diverbi, spesso sfociati in violente liti, con i vicini di casa e gli avventori incontrati all'interno di alcuni ...