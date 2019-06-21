beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU L RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMISSO L’INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E Roma FIUMICINO; RESTANDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI SI RALLENTA PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA. SULLA Roma-FIUMICINO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO. SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO. DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, QUESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE Roma, QUI PER LAVORI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CIRCO MASSIMO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E AURELIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A PARTIRE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA; CI ...