Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CIRCO MASSIMO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E AURELIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, A PARTIRE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PISANA E BOCCEA SULL’AURELIA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE DI CASTEL DI GUIDO SULLA COLOMBO CODE TRA MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO E’ STATO RIMOSSO PERMANGONOLE CODE TRA Roma-FIUMICINO E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E TRA L’ANSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO E’ STATO RIMOSSO PERMANGONOLE CODE TRA Roma-FIUMICINO E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E TRA L’ANSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INTERNA TRA Roma-FIUMICINO E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO IN DIREZIONE EUR IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INTERNA TRA PISANA E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO IN DIREZIONE EUR IN CARREGGIATA OPPOSTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E TRA PISANA E OTTAVIA MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE SULLA SALARIA CI SONO CODE PER UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE SULLA SALARIA CI SONO CODE PER UN ...